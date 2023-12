Какъв е произходът на някои от най-популярните стереотипи

Н езависимо дали ни се иска да го признаем или не, стереотипите са неделима част от нашето ежедневие. Най-вероятно всеки ден чувате как някой споделя мнение, обобщаващо възгледите за дадена социална или етническа група. Може би дори сте съгласни с част от тях. Стереотипите могат да бъдат както позитивни, така и негативни. В повечето случаи те съдържат изводи, които нямат почти нищо общо с реалността. Въпреки това, популярността им е изненадващо голяма. Ето и няколко примера:

Едва ли има човек, който да не е чувал поне един анекдот, свързан с това колко глупави са блондинките. Въпросното твърдение, разбира се, не е основано на никакви научни факти – цветът на косата не е свързан с нашата интелигентност. В интерес на истината, русата коса е резултат от мутация, появила се преди приблизително 10 000 години. Съществува теория, според която по-светлият цвят позволява повече слънчева светлина да достигне скалпа. Това на свой ред означава, че се усвоява по-голямо количество витамин D, което е много полезно за хората, живеещи в по-студени и мрачни райони. Какъв, всъщност, е произходът на стереотипа за блондинките? Смята се, че в основата му стои пиесата Les Curiosités de la Foire, премиерата на която се състояла през 1775 г. Тя е базирана на живота на куртизанката Розали Дюте, описана като руса, глупава (отнемало ѝ дълго време да отговори на елементарни въпроси) и сексуално разкрепостена.

