Свят

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Малка промяна в облеклото на президента - разрез на гърба, доближаващ го до цивилен костюм - бе замислена като символ на надежда за мир

20 август 2025, 12:06
Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски се появи в черен костюм по време на срещата си с Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник - промяна, подготвена от дизайнера Виктор Анисимов.

Детайлът, който превърна дрехата от военно вдъхновена униформа в по-цивилен образ, целеше да изпрати послание за мир и достойнство, а според самия Тръмп костюмът му стоял „великолепно“.

Източник: Getty Images

Когато украинският дизайнер Виктор Анисимов показа на Володимир Зеленски нов черен костюм миналия петък, той включваше една малка подробност. Разрезът на гърба го доближаваше повече до цивилен костюм в сравнение с военните облекла, които президентът предпочита през цялата война в Украйна, пише Reuters.

„Това са нашите надежди за мир“ - каза Анисимов пред Reuters за промяната - „Мислим, че ако добавим нещо фино в този образ, нещо от цивилното облекло към униформата му, това ще е като талисман.“

В понеделник този талисман проработи, за да зададе топъл тон на срещата в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп. Само минути след пристигането на Зеленски, Тръмп го похвали за костюма.

Военното облекло на Зеленски беше едно от нещата, срещу които Тръмп възрази по време на катастрофална среща в Овалния кабинет през февруари, когато украинският лидер получи публична критика.

Анисимов, на 61 години, от северния регион Чернигов, разказва, че е гледал записи от този разговор и е усетил жилото на нападките. Той ги възприел като насочени не само към Зеленски, а и към украинските граждани.

Източник: Getty Images

„Имаше леко чувство на отчаяние, защото те не разбират как дишаме, как живеем“ - каза той.

Как украински дизайнер помогна на Зеленски да се облече за дипломацията с Тръмп

Журналист в Белия дом, който през февруари бе попитал Зеленски защо не носи костюм, този понеделник също го похвали за облеклото, казвайки: „Изглеждате великолепно в този костюм.“

Анисимов сподели, че този път не е търсел нито критика, нито похвали, а е искал да се увери, че украинският президент изглежда достоен.

„Хвалят, порицават… Ако победим - а ние ще победим - тогава няма значение чий е бил костюмът“ - каза той.

Зеленски носи военни дрехи - често ризи без яка и военни ботуши - за да показва солидарност с украинските войници след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

„В този момент вътрешно всички се променихме, всичко се промени, животът се промени. Това беше точка, от която няма връщане назад“ - каза Зеленски в интервю за украинска медия година по-късно.

Източник: Getty Images

Спешна молба

Черният костюм, носен в понеделник, първоначално бил представен, заедно с идентичен в тъмносиньо, като идея за облекло за Деня на независимостта на Украйна на 24 август.

Докато екипът обсъждал разреза на гърба, Анисимов го взел обратно за корекции в петък. Още преди да стигне до промени в ръкавите, в събота телефонът звъннал с неотложна молба от администрацията - президентът имал нужда от костюма за пътуването си в САЩ.

Това не е първият път, в който Анисимов трябвало да променя стила на президента.

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

В началото на 2000-те години тогавашният комик Зеленски и екипът му „Квартал 95“ се стремели да изградят своята идентичност по украинските екрани, след като получили първите си пробиви в комедийни конкурси.

Процесът бил постепенен: черните тениски отстъпили място на бели ризи с вратовръзки, които след това се трансформирали в костюми, носени от екипа по време на участия.

Анисимов разказва, че не бил чувал нищо от Зеленски повече от пет години, когато общ познат от предишната „промяна“ се свързал с него през януари. Тогава била обсъдена идеята да се създаде капсулна колекция за президента.

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Анисимов казва, че използвал военната униформа като отправна точка за вдъхновение, за да осигури универсалност на всички елементи от колекцията.

„Не мога да кажа, че сме ушили (костюм) специално за срещата на върха на НАТО или за важен разговор с Тръмп и европейските лидери. Костюмът си е просто костюм“ - каза Анисимов, добавяйки, че Зеленски има около пет якета с подобен вид, но с малки разлики.

Оттогава украинският президент носи дизайните на Анисимов и на погребението на папа Франциск през април, и на срещата на върха на НАТО през юни - и двете събития, които помогнаха да се сближат САЩ и Украйна след публичния разрив през февруари.

Как Тръмп посрещна Зеленски - снимки от Белия дом
30 снимки
Зеленски Тръмп Макрон
Зеленски Тръмп Макрон
Зеленски тръмп белия дом
Зеленски тръмп белия дом
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Черен костюм Виктор Анисимов Белия дом Дипломация Военно облекло Послание за мир Война в Украйна Среща Тръмп-Зеленски
Последвайте ни
Работник пострада тежко в завод

Работник пострада тежко в завод "Арсенал"

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

pariteni.bg
Колко е „честитката“ за шофиране с 80 км/ч над разрешените 140 км/ч на магистрала

Колко е „честитката“ за шофиране с 80 км/ч над разрешените 140 км/ч на магистрала

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 12 минути

Любопитното е, че това е вторият път, когато актьорът има подобен „пчелен инцидент“ на червен килим

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

България Преди 13 минути

Предложението беше внесено от премиера Желязков за обсъждане на заседанието на МС в сряда

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

България Преди 55 минути

Това е станало със заповед от главния секретар на МВР

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Любопитно Преди 1 час

Крис Мартин не се отказва от традицията с камерата за целувки, въпреки скандала

Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

България Преди 1 час

Сигналът е подаден във вторник вечер

<p>Ядяща мозъка амеба е открита в&nbsp;питейната вода в Австралия</p>

Смъртоносна амеба, ядяща мозъка, е открита в питейната вода в Австралия

Свят Преди 1 час

Амебата прониква през носа, достига до мозъка и причинява заболяване с почти 100-процентова смъртност

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

България Преди 1 час

Ще бъде изготвена нова нормативна регулация, заяви премиерът Росен Желязков

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

България Преди 2 часа

"Имаме информация, че баща му – Рангел Солаков, е дал голяма сума пари, за да освободят сина му"

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

България Преди 2 часа

Инцидентът стана в нощта на 15 август на кръстовището на бул. "Константин Величков" и "Възкресение"

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Любопитно Преди 2 часа

„Ози Озбърн: Завръщане у дома“, чиято премиера беше предвидена за понеделник, 18 август, по BBC One, бе внезапно свален от програмата още същия ден

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 2 часа

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България Преди 2 часа

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

Свят Преди 2 часа

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили под ръководството на САЩ

Снимката е илюстративна

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

България Преди 2 часа

Тези въпроси станаха особено актуални след трагичния инцидент с 8-годишния Иван, който загина в Несебър

Снимката е илюстративна

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

България Преди 2 часа

От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Свят Преди 2 часа

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Син на принцесата на Норвегия обвинен в 4 изнасилвания

Edna.bg

В Алжир потвърдиха: Аркам Бурас няма да остане за слеващите мачове

Gong.bg

Манчестър Юнайтед няма да привлича нов вратар през лятото

Gong.bg

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал"

Nova.bg

Убиецът от Първомай влязъл в дома на жертвата с маска и специални дрехи

Nova.bg