Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Т айландското кралско семейство току-що публикува информация за състоянието на принцеса Баджракитиябха Махидол, три години след като бъдещата кралица изпадна в „тежка“ кома, пише списание HELLO!.

Принцеса Баджракитиябха Махидол, най-голямата дъщеря на крал Маха Вачиралонгкорн, официално известен като Рама X, продължава да се бори за живота си, след като от три години е в кома в болница „Чулалонгкорн Ред Крос“ в Банкок, Тайланд.

Повече от 32 месеца след като беше поставена на апаратна вентилация, нов медицински доклад, издаден от Кралската институция, разкрива, че принцесата е развила сериозна инфекция на кръвта,

която е изисквала интензивни грижи, широкоспектърни антибиотици и диализни сесии за компенсиране на влошаващата се функция на бъбреците ѝ.

Thai palace updates Princess Bajrakitiyabha's condition: Severe blood infection, on antibiotics and vasopressors. The 46-year-old heir hopeful remains comatose, slim recovery chances.

#PrincessBajrakitiyabha #ThaiRoyalty pic.twitter.com/fhX8Xz9Cj9 — 纤纤素手（互fo） (@xian_shou67114) August 20, 2025

Изявление от Бюрото на Кралската институция дава първа информация за състоянието на принцесата от повече от две години. „Лекарите съобщават, че белите дробове и бъбреците на принцесата функционират с подкрепата на медицински апарати и лекарства“, се казва в изявлението.

„От 9 август 2025 г. медицинският екип откри тежка инфекция в кръвта, което ги накара да приложат антибиотици и лекарства за стимулиране на кръвното налягане, за да се поддържат стабилни нива“, пише още в изявлението.

Болестта на принцеса Баджракитиябха Махидол

Минаха близо три години, откакто принцесата се разболя. На 15 декември 2022 г., когато Баджракитиябха, тогава на 44 години, внезапно припадна, докато тренираше кучетата си за състезание в Накхон Ратчасима, североизточно от Банкок. Първоначалната диагноза беше сърдечен удар, който се смята, че е засегнал няколко жизненоважни органа. Оттогава принцесата остава в безсъзнание и на животоподдържащи системи.

Оттогава кралското семейство поддържа стриктно мълчание относно състоянието на принцесата, като е публикувало само четири изявления през трите години, откакто е хоспитализирана.

Коя е принцеса Баджракитиябха Махидол

Принцеса Баджракитиябха Махидол е най-голямата дъщеря на крал Вачиралонгкорн, който се възкачва на трона през 2016 г. Принцесата е изключително образована – има докторска степен по право от Университета в Чикаго и диплома по международни отношения.

След завършването на образованието си тя е работила като посланик в Австрия и за Организацията на обединените нации, където е застъпник правата на затворените жени.

Princess Bajrakitiyabha Mahidol has been unconscious in the hospital since falling ill with a heart condition in December 2022.https://t.co/5sqOXvLViphttps://t.co/5sqOXvLVip — The Star (@staronline) August 15, 2025

Кой ще наследи крал Маха Вачиралонгкорн?

Комата на принцеса Баджракитиябха усложнява въпроса кой ще се възкачи на трона след крал Маха Вачиралонгкорн. На 71 години крал Рама X все още не е обявил официално наследник. Той има седем деца от четири брака, но само три от тях са в позиция да го наследят. Баджракитиябха се считаше за естествения избор преди комата ѝ. Сега, с влошаващото се здраве на принцесата, се смята, че нейният брат, принц Дипангкорн, е водещият кандидат за трона след баща си.