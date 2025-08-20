Любопитно

Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

Любопитното е, че това е вторият път, когато актьорът има подобен „пчелен инцидент“ на червен килим

20 август 2025, 12:16
Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

О стин Бътлър не се поколеба да защити своята екранна партньорка Зоуи Кравиц от „Caught Stealing“, въпреки че рискуваше да бъде ужилен от пчела.

34-годишният актьор се притекъл на помощ, когато заблудена пчела стреснала Кравиц по време на снимките на червения килим на премиерата в Лондон във вторник вечер.

Двамата първо се опитали да прогонят насекомото от лицето ѝ, но то бързо прехвърлило вниманието си към звездата от „Елвис“. Бътлър спокойно се взрял в пчелата, докато тя кръжала около него, след което тя отлетяла, без да нарани никого. Любопитното е, че това е вторият път, когато актьорът има подобен „пчелен инцидент“ на червен килим.

През май, на филмовия фестивал в Кан, Бътлър се опита да спаси и Ема Стоун от досадна пчела по време на премиерата на „Едингтън“. Стоун видимо се стресна, докато пчелата упорито кръжеше около нея и колегата ѝ Педро Паскал, а Бътлър дори духаше, за да я прогони. В крайна сметка насекомото я накара драматично да се сниши пред камерите.

Докато жълто-черните натрапници изглеждат чест спътник на актьора, в момента той е напълно отдаден на промоцията на най-новия си филм – „Caught Stealing“ на Дарън Аронофски. В него Бътлър влиза в ролята на Ханк – бивша бейзболна звезда, превърнала се в барман, който неочаквано попада в опасния престъпен свят на Ню Йорк през 90-те години. 36-годишната Зоуи Кравиц играе неговата любима Ивон.

За ролята Бътлър качил 15 килограма, за да изглежда по-правдоподобно като герой с проблеми с алкохола. „Всъщност имам цяла колекция от задни части на бейзболисти, които [Аронофски] ми изпращаше“, разкри номинираният за „Оскар“ актьор пред Men's Health. „Той казваше: ‘Виж колко са масивни!’“

Екранната химия между Бътлър и Кравиц вече поражда слухове за връзка извън снимачната площадка.

Embed from Getty Images

Миналия месец Page Six съобщи, че двамата са били забелязани заедно на театрално представление в Ню Йорк – новина, която още повече разпали спекулациите. Въпреки това, през април техен близък източник заяви пред изданието, че отношенията им са по-скоро флирт и „нищо сериозно“, след като Кравиц прекрати годежа си с Чанинг Тейтъм през октомври 2024 г.

Embed from Getty Images

„С Остин тя просто се забавлява, откъсва се от мислите си“, твърди източникът. „Сигурно не е особено щастлива след случилото се [с Тейтъм]; това е добър начин да се разсее и да се наслаждава на момента. А и кой не би се впечатлил от Зоуи?“

Остин Бътлър и Зоуи Кравиц блестят на премиерата на „Caught Stealing“ в Лондон
8 снимки
Остин Бътлър Зоуи Кравиц
Остин Бътлър Зоуи Кравиц
Остин Бътлър Зоуи Кравиц
Остин Бътлър Зоуи Кравиц

„Тя набира огромна популярност, което със сигурност може да помогне на всяка кариера. Той е ‘най-хубавият мъж’ в Холивуд, тя – ‘най-хубавото момиче’. Сигурен съм, че Остин не е против вниманието“, добавя друг източник.

Източник: pagesix.com    
Остин Бътлър Зоуи Кравиц Пчелен инцидент Caught Stealing Червен килим Филмова премиера
Последвайте ни

По темата

Работник пострада тежко в завод

Работник пострада тежко в завод "Арсенал"

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

pariteni.bg
Колко е „честитката“ за шофиране с 80 км/ч над разрешените 140 км/ч на магистрала

Колко е „честитката“ за шофиране с 80 км/ч над разрешените 140 км/ч на магистрала

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

България Преди 13 минути

Предложението беше внесено от премиера Желязков за обсъждане на заседанието на МС в сряда

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

България Преди 29 минути

Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и непровеждане на реформи, отбеляза министърът на транспорта и съобщенията

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Любопитно Преди 1 час

Крис Мартин не се отказва от традицията с камерата за целувки, въпреки скандала

Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

България Преди 1 час

Сигналът е подаден във вторник вечер

<p>Ядяща мозъка амеба е открита в&nbsp;питейната вода в Австралия</p>

Смъртоносна амеба, ядяща мозъка, е открита в питейната вода в Австралия

Свят Преди 1 час

Амебата прониква през носа, достига до мозъка и причинява заболяване с почти 100-процентова смъртност

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

България Преди 1 час

Ще бъде изготвена нова нормативна регулация, заяви премиерът Росен Желязков

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

България Преди 2 часа

"Имаме информация, че баща му – Рангел Солаков, е дал голяма сума пари, за да освободят сина му"

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

България Преди 2 часа

Инцидентът стана в нощта на 15 август на кръстовището на бул. "Константин Величков" и "Възкресение"

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Любопитно Преди 2 часа

„Ози Озбърн: Завръщане у дома“, чиято премиера беше предвидена за понеделник, 18 август, по BBC One, бе внезапно свален от програмата още същия ден

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 2 часа

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България Преди 2 часа

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

Свят Преди 2 часа

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили под ръководството на САЩ

Снимката е илюстративна

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

България Преди 2 часа

Тези въпроси станаха особено актуални след трагичния инцидент с 8-годишния Иван, който загина в Несебър

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Свят Преди 2 часа

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Малките неща Преди 2 часа

Как да изберем?

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп не даде повече подробности

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Син на принцесата на Норвегия обвинен в 4 изнасилвания

Edna.bg

В Алжир потвърдиха: Аркам Бурас няма да остане за слеващите мачове

Gong.bg

Манчестър Юнайтед няма да привлича нов вратар през лятото

Gong.bg

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал"

Nova.bg

Убиецът от Първомай влязъл в дома на жертвата с маска и специални дрехи

Nova.bg