Остин Бътлър героично защити Зоуи Кравиц от пчела на червения килим (СНИМКИ)

О стин Бътлър не се поколеба да защити своята екранна партньорка Зоуи Кравиц от „Caught Stealing“, въпреки че рискуваше да бъде ужилен от пчела.

34-годишният актьор се притекъл на помощ, когато заблудена пчела стреснала Кравиц по време на снимките на червения килим на премиерата в Лондон във вторник вечер.

They couldn't bee-lieve it. 🤣 Zoë Kravitz and Austin Butler fought off a rogue insect at the UK screening of their upcoming movie “Caught Stealing.” 🎥: Getty pic.twitter.com/dhKQZaGErt — New York Post (@nypost) August 19, 2025

Двамата първо се опитали да прогонят насекомото от лицето ѝ, но то бързо прехвърлило вниманието си към звездата от „Елвис“. Бътлър спокойно се взрял в пчелата, докато тя кръжала около него, след което тя отлетяла, без да нарани никого. Любопитното е, че това е вторият път, когато актьорът има подобен „пчелен инцидент“ на червен килим.

austin butler rescues both emma stone and zoe kravitz from bees pic.twitter.com/iHAPMdSB94 — ada (@leadaal) August 20, 2025

През май, на филмовия фестивал в Кан, Бътлър се опита да спаси и Ема Стоун от досадна пчела по време на премиерата на „Едингтън“. Стоун видимо се стресна, докато пчелата упорито кръжеше около нея и колегата ѝ Педро Паскал, а Бътлър дори духаше, за да я прогони. В крайна сметка насекомото я накара драматично да се сниши пред камерите.

Докато жълто-черните натрапници изглеждат чест спътник на актьора, в момента той е напълно отдаден на промоцията на най-новия си филм – „Caught Stealing“ на Дарън Аронофски. В него Бътлър влиза в ролята на Ханк – бивша бейзболна звезда, превърнала се в барман, който неочаквано попада в опасния престъпен свят на Ню Йорк през 90-те години. 36-годишната Зоуи Кравиц играе неговата любима Ивон.

Fearless Austin Butler rescues Zoë Kravitz from aggressive bee at ‘Caught Stealing’ London premiere https://t.co/UAk2ZsTRZJ pic.twitter.com/YMXjRy3iYp — Page Six (@PageSix) August 20, 2025

За ролята Бътлър качил 15 килограма, за да изглежда по-правдоподобно като герой с проблеми с алкохола. „Всъщност имам цяла колекция от задни части на бейзболисти, които [Аронофски] ми изпращаше“, разкри номинираният за „Оскар“ актьор пред Men's Health. „Той казваше: ‘Виж колко са масивни!’“

Екранната химия между Бътлър и Кравиц вече поражда слухове за връзка извън снимачната площадка.

Миналия месец Page Six съобщи, че двамата са били забелязани заедно на театрално представление в Ню Йорк – новина, която още повече разпали спекулациите. Въпреки това, през април техен близък източник заяви пред изданието, че отношенията им са по-скоро флирт и „нищо сериозно“, след като Кравиц прекрати годежа си с Чанинг Тейтъм през октомври 2024 г.

„С Остин тя просто се забавлява, откъсва се от мислите си“, твърди източникът. „Сигурно не е особено щастлива след случилото се [с Тейтъм]; това е добър начин да се разсее и да се наслаждава на момента. А и кой не би се впечатлил от Зоуи?“

„Тя набира огромна популярност, което със сигурност може да помогне на всяка кариера. Той е ‘най-хубавият мъж’ в Холивуд, тя – ‘най-хубавото момиче’. Сигурен съм, че Остин не е против вниманието“, добавя друг източник.