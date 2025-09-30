България

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Петров е сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене

30 септември 2025, 16:06
Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева
Източник: iStock/Getty Images

П рокуратурата е осъдена да плати обезщетение от 50 000 лева на бившия началник на щаба на бригада „Логистика“ в армията о.р. полковник Димитър Петров, който е сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене преди 17 години, съобщава Lex.bg.

При инцидента на 3 юли 2008 г. рано сутринта в поделението се взривиха стотици тонове боеприпаси и по чудо нямаше жертви. Мощните експлозии се усетиха като земетресение в близките райони, бяха изпочупени прозорци на много сгради, включително и на летището в София.

Окончателно: Няма виновни за взривовете в Челопечене

Разследването се проточи и едва през 2014 г. прокуратурата повдигна обвинения на полк. Петров, на началника на базата за утилизация по онова време Мирослав Мирчев, както и на бившия зам.-началник на генщаба ген. Румен Цоков. Те бяха обвинени за това, че не са изпълнили задълженията си по служба и не са организирали правилното съхранение на боеприпасите, което е довело до самозапалване и взрив.

Делото продължи повече от седем години, но накрая и тримата бяха оправдани, а крайният извод на съдилищата беше, че деянието, за което са обвинени, е несъставомерно. Процесът приключи едва през 2021 г., когато Върховният касационен съд се позова на комплексна експертиза, според която няма как боеприпасите да са се взривили при самозапалване в следствие на овлажняване, както твърдеше обвинението, а такова е можело да стане само при целенасочена човешка дейност, но не и случайно.

Миналата година ген. Цоков пръв осъди прокуратурата да му плати обезщетение от 80 000 лева.

Димитър Петков пък е завел иск за 76 000 лева, а Софийският градски съд (СГС) му присъди на първа инстанция само 26 000 лева обезщетение. Той обжалва решението и сега Софийският апелативен съд (СГС) уважи иска му до 50 000 лева. Така, до момента прокуратурата е осъдена да плати вече 120 000 лева на двамата бивши военни, а отделно са разноските и лихвите по тези суми.

Обвиниха трима за взривовете в Челопечене

От решението на САС е видно, че един от аргументите на съда да завиши обезщетението за Петров са грешки в разследването и обвинението, което въпреки това прокуратурата е поддържала до края на делото. Процесът продължи общо 7 години, 7 месеца и 7 дни, а държавното обвинение обяснява това с фактическата и правна сложност, както и с обема от 126 тома.

САС се съгласява, че продължителността не може да се приеме за прекомерна, но отбелязва и изводите на другите съдебни иснтанции, че не са били положени усилия да се изясни какво е предизвикало инцидента.

Апелативният съд се съгласява с тезата на Димитър Петров и заключва, че „фактическата сложност, съответно продължителността на производството, почива и на некоректно избрана посока на изясняване на причините за експлозията“.

Съдът отбелязва и това, че бившият офицер е бил обвинен в тежко престъпление, което се наказва с от 1 до 8 години затвор, а повече от 7 години е бил притеснен, че ще бъде несправедливо осъден. В тази връзка в решението е отбелязано, че държавата е претендирала за нанесени вреди от над 7 млн. лева, за които са били предявени искове срещу тримата подсъдими, което пък е отчетено като завишаване на вредите, които е понесъл Петров.

Заради това, че е бил обвинен за престъпление, извършено във връзка с работата му, апелативните съдии също подчертават, че му се дължи по-голямо обезщетение, тъй като е бил „накърнен драстично и професионалният му авторитет като офицер от българската армия“.

САС отбелязва изключително голямата гласност, която е дадена на делото срещу военните, което пък е довело до допълнително накърняване на доброто име на Петров в обществото.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВКС.

Източник: Lex.bg    
Челопечене съд взрив прокуратура
Последвайте ни
КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Какво най-често кара кучетата да повръщат

Какво най-често кара кучетата да повръщат

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 18 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 16 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 42 минути

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Любопитно Преди 48 минути

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 1 час

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

България Преди 1 час

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

<p>Магнитните бури увеличават риска от инфаркти</p>

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Свят Преди 1 час

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 1 час

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше видяна щастлива и влюбена, докато се разхождаше из италианския град

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Свят Преди 2 часа

Констатирано е, че плавателният съд е дрон от серията Magura V5

<p>Уролог: Не подценявайте проблема с уринирането</p>

Уролог разкрива: Защо не можете да уринирате и кога е спешно?

Свят Преди 2 часа

При някои симптоми незабавно трябва да отидете в болница

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Свят Преди 2 часа

Уникална операция край Котляривка свали боен Ми-8 на стойност над $10 милиона

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

България Преди 2 часа

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Свят Преди 2 часа

Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността

<p>Дори малко алкохол увеличава риска от деменция</p>

Проучване: Дори малко алкохол увеличава риска от деменция

Свят Преди 2 часа

За хората с по-малък генетичен риск от Алцхаймер често зависи „кога“ и „как“ пият

Снимката е архивна

4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Свят Преди 2 часа

Четирима души, включително 1-годишно бебе, 4-годишно дете и 17-годишен младеж, загинаха, след като огън обхвана къща по време на рожден ден в Лебанон

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

България Преди 2 часа

Това съобщи във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Любопитно Преди 3 часа

Семейството ще се завърне в киносалоните след 20-годишна пауза

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пловдив - Левски, изненади в състава на "сините"

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg