България

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

30 септември 2025, 16:42
КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото
Източник: Георги Димитров

Притесненията от необосновано поскъпване на стоки и услуги при преминаването към еврото бяха основна тема на информационна среща в Димово, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Граждани изразиха опасения, че цените ще бъдат закръгляни нагоре, което ще ощети потребителите и ще доведе до по-високи крайни цени.

В отговор на тези тревоги, представителите на двете институции категорично заявиха, че

Законът за еврото гарантира фиксиран курс, който няма да бъде променян.

Всяко увеличение на цените, което не е обосновано и е свързано с неправилно превалутиране от лева в евро, ще се счита за нарушение. „Законът е в защита на потребителите и казва, че не трябва да се действа в техен ущърб“, подчерта Свилен Иванов от КЗП-Видин.

Един от основните въпроси беше как ефективно да се подават сигнали за нередности, особено в малките населени места, където хората се притесняват да поискат касова бележка.

И Свилен Иванов, и директорът на НАП-Видин Ирена Илиева увериха, че

самоличността на подателя на сигнала е напълно защитена и не се разкрива пред проверявания търговец.

Данните на подателя не достигат до този, когото проверяват контролните органи.

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията. Ирена Илиева от НАП-Видин отбеляза, че „собствениците на търговски обекти се убедиха, че санкциите са големи и не си струва да не се издава касова бележка“. При множество сигнали срещу конкретен търговец, резултатите са неизбежни, допълни Свилен Иванов.

Беше разяснено също, че няма нужда от преподписване на вече съществуващи договори с оператори, доставчици на услуги или банки. Властите остават ангажирани с гарантирането на плавен преход към еврото без спекулативни практики, като призовават гражданите да бъдат бдителни и да подават сигнали при съмнения за злоупотреби.

По темата

Източник: БТА/Десислава Иванова    
въвеждане на еврото поскъпване на стоки и услуги защита на потребителите КЗП НАП подаване на сигнали фиксиран курс спекула с цени касова бележка контрол на цените
Последвайте ни

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 21 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 19 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Още един изгнаник от Блатото влиза в голямата игра

<p>В битка с жилищната криза: Гърция активира &bdquo;призрачни&ldquo; имоти</p>

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Свят Преди 2 часа

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 2 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

<p>Ако сте почитател на кето диетата - имаме лоши новини</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 2 часа

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Любопитно Преди 2 часа

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

България Преди 2 часа

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 3 часа

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

България Преди 3 часа

Петров е сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Любопитно Преди 3 часа

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

<p>MrBeast завърза мъж в горяща сграда за 500 000 долара</p>

MrBeast защити скандално видео: "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара"

Свят Преди 3 часа

"Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите"

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Свят Преди 3 часа

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 3 часа

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

България Преди 3 часа

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

<p>Магнитните бури увеличават риска от инфаркти</p>

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Свят Преди 4 часа

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 4 часа

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Асен Митков бе заменен заради контузия

Gong.bg

Да върнем лентата назад: Националите си припомниха най-добрите моменти от Филипините

Gong.bg

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg