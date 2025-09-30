КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

Притесненията от необосновано поскъпване на стоки и услуги при преминаването към еврото бяха основна тема на информационна среща в Димово, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Граждани изразиха опасения, че цените ще бъдат закръгляни нагоре, което ще ощети потребителите и ще доведе до по-високи крайни цени.

В отговор на тези тревоги, представителите на двете институции категорично заявиха, че

Законът за еврото гарантира фиксиран курс, който няма да бъде променян.

Всяко увеличение на цените, което не е обосновано и е свързано с неправилно превалутиране от лева в евро, ще се счита за нарушение. „Законът е в защита на потребителите и казва, че не трябва да се действа в техен ущърб“, подчерта Свилен Иванов от КЗП-Видин.

Един от основните въпроси беше как ефективно да се подават сигнали за нередности, особено в малките населени места, където хората се притесняват да поискат касова бележка.

И Свилен Иванов, и директорът на НАП-Видин Ирена Илиева увериха, че

самоличността на подателя на сигнала е напълно защитена и не се разкрива пред проверявания търговец.

Данните на подателя не достигат до този, когото проверяват контролните органи.

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията. Ирена Илиева от НАП-Видин отбеляза, че „собствениците на търговски обекти се убедиха, че санкциите са големи и не си струва да не се издава касова бележка“. При множество сигнали срещу конкретен търговец, резултатите са неизбежни, допълни Свилен Иванов.

Беше разяснено също, че няма нужда от преподписване на вече съществуващи договори с оператори, доставчици на услуги или банки. Властите остават ангажирани с гарантирането на плавен преход към еврото без спекулативни практики, като призовават гражданите да бъдат бдителни и да подават сигнали при съмнения за злоупотреби.