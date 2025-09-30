Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

З аради отсъствието на съдия Искра Петрова се наложи делото срещу Димитър Любенов да бъде отново отложено, който е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин, предаде NOVA.
Инцидентът стана на Околовръстното шосе в столицата, при отбивката за бул. "България", към 2.00 ч. в нощта срещу понеделник.
Според прокуратурата той е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.
При зверския удар пострадаха още съпругата на френския турист и шофьорът, който ги е возил от Банско към летището в София.