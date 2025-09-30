Любопитно

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

30 септември 2025, 16:28
„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас
Източник: Getty Images

О свен голямата си любов един към друг, 25 години брак и две деца, Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас имат още една любопитна обща черта – и двамата са родени на 25 септември.

Няколко дни след 56-ия рожден ден на красивата уелска актриса и на 81-ия рожден ден на холивудската легенда си припомняме как започва тяхната необикновена любовна история.

Embed from Getty Images

„Срещнах Майкъл на кинофестивала в Довил през 1998 г.“, спомня си Катрин Зита-Джоунс в интервю за CNN с Лари Кинг.

„Казаха ми, че Майкъл Дъглас иска да се види с мен. Бях малко нервна, защото не знаех какво точно иска“, добавя тя.

По онова време Майкъл промотира филма „Перфектното убийство“, а Катрин беше звездата в „Зоро: Маскираният отмъстител“. Общите им приятели Антонио Бандерас и Мелани Грифит ги запознават на частна вечеря, където Дъглас се държи като истински джентълмен.

След вечерята Катрин се присъединява към него за по питие, но след половин час разговор Майкъл изненадващо ѝ казва: „Знаеш ли, аз ще бъда баща на децата ти.“

Тя мигновено отвръща: „Знаеш ли, чувала съм доста за теб и за поведението ти. Мисля, че е време да си кажем лека нощ.“

Катрин се прибира сама в хотелската си стая и на следващия ден отлита от Довил. Майкъл е убеден, че е изгубил шанса си, но за да се извини за прибързаните думи, ѝ изпраща цветя. Тя му прощава.

Embed from Getty Images

  • Скандал, годеж и сватба за милиони

Когато връзката им става публична, мнозина са възмутени. Дъглас все още е женен за Диандра Лукър, с която има двадесетгодишен син Камерън, а новата му любима е с цели 25 години по-млада. Но това не ги спира.

В навечерието на Нова година 1999 г. Майкъл предлага брак на Катрин в дома си в Аспен. „И двамата бяхме много болни, имахме грип“, спомня си тя в интервю за Рос Кинг. На пръста ѝ блести античен пръстен с 10-каратов диамант, обграден от 28 по-малки, оценен на около милион долара.

По това време актрисата вече е бременна със сина им Дилън, който се ражда през август следващата година.

На 18 ноември 2000 г. двамата сключват брак в хотел „Плаза“ в Ню Йорк пред семейството, приятели и десетки знаменитости – Дженифър Анистън и Брад Пит, Шарън Стоун, Том Ханкс, Джак Никълсън, Стивън Спилбърг и други. Сватбата е определена като „събитието на годината“. Вечерята струва над 1,5 милиона долара, а булката блести в пищна рокля с дълъг шлейф от дизайнера Дейвид Емануел, оценена на 250 000 долара.

„Каквото Катрин иска, Катрин ще го получи“, заявява тогава Дъглас пред медиите.

Вместо скъп меден месец, двойката избира да остане в апартамента си в Ню Йорк и да прекара време с четиримесечния си син. По-късно, след семейна почивка на Бахамите, те решават да направят островната държава свой втори дом.

Embed from Getty Images

  • Битки със здравето и семейни изпитания

През 2003 г. Катрин ражда дъщеря им Карис. Децата растат далеч от прожекторите, без да осъзнават колко известни са родителите им. „Мислех, че баща ми е пекар на палачинки, когато бях малка“, шеговито признава Карис в интервю години по-късно.

Семейството се завръща в Ню Йорк през 2009 г., но скоро след това получават тежки новини: Майкъл е диагностициран с рак на гърлото, а синът му Камерън влиза в затвора за трафик на наркотици.

Катрин остава неотлъчно до съпруга си и подкрепя и доведения си син. „Семейството ми никога не се отказа от мен. Катрин е борец – никога не се предава. Любовта на близките ми ме спаси“, споделя Камерън след освобождаването си през 2016 г.

Големият стрес обаче се отразява и на самата Катрин. През 2011 г. тя постъпва в клиника за лечение на биполярно разстройство. „Надявам се да премахна стигмата. Искам да покажа, че това заболяване може да се контролира“, казва актрисата тогава.

Embed from Getty Images

  • Криза, помирение и вечна любов

Въпреки усилията, напрежението в брака на звездите нараства. Те живеят разделени за известно време, но не се отказват един от друг.

„Луд съм по нея... Мисля, че всяка двойка преминава през трудни моменти. Проблемът е, че нашите са под светлината на прожекторите. Но сега сме заедно, по-силни от всякога“, казва Майкъл през 2015 г. в шоуто на Елън Дедженеръс.

Днес, десетилетие по-късно, Катрин и Майкъл все още са влюбени като в началото – държат се за ръка по червения килим и си разменят нежни думи.

На въпроса каква е тайната на дълготрайния им брак, Дъглас отговаря: „Понякога влагаме повече усилия в отношенията си с непознати, отколкото с най-близките хора. Винаги си напомням колко съм щастлив да бъда с жена като нея. И още – научих колко е важно да разговаряме. Един откровен разговор може да направи чудеса за брака.“

Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
Катрин Зита-Джоунс Майкъл Дъглас Холивудски звезди Любовна история Брак Семейни предизвикателства Рождени дни Разлика във възрастта
Последвайте ни

По темата

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 18 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 16 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кето диетата носи скрити рискове за здравето</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 6 минути

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 7 минути

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

<p>MrBeast завърза мъж в горяща сграда за 500 000 долара</p>

MrBeast защити скандално видео: "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара"

Свят Преди 50 минути

"Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите"

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Свят Преди 1 час

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 1 час

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

България Преди 1 час

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

<p>Магнитните бури увеличават риска от инфаркти</p>

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Свят Преди 1 час

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 1 час

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше видяна щастлива и влюбена, докато се разхождаше из италианския град

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Свят Преди 2 часа

Констатирано е, че плавателният съд е дрон от серията Magura V5

<p>Уролог: Не подценявайте проблема с уринирането</p>

Уролог разкрива: Защо не можете да уринирате и кога е спешно?

Свят Преди 2 часа

При някои симптоми незабавно трябва да отидете в болница

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Свят Преди 2 часа

Уникална операция край Котляривка свали боен Ми-8 на стойност над $10 милиона

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

България Преди 2 часа

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Свят Преди 2 часа

Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността

<p>Дори малко алкохол увеличава риска от деменция</p>

Проучване: Дори малко алкохол увеличава риска от деменция

Свят Преди 2 часа

За хората с по-малък генетичен риск от Алцхаймер често зависи „кога“ и „как“ пият

Снимката е архивна

4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Свят Преди 2 часа

Четирима души, включително 1-годишно бебе, 4-годишно дете и 17-годишен младеж, загинаха, след като огън обхвана къща по време на рожден ден в Лебанон

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пловдив - Левски, изненади в състава на "сините"

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg