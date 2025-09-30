„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

О свен голямата си любов един към друг, 25 години брак и две деца, Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас имат още една любопитна обща черта – и двамата са родени на 25 септември.

Няколко дни след 56-ия рожден ден на красивата уелска актриса и на 81-ия рожден ден на холивудската легенда си припомняме как започва тяхната необикновена любовна история.

„Срещнах Майкъл на кинофестивала в Довил през 1998 г.“, спомня си Катрин Зита-Джоунс в интервю за CNN с Лари Кинг.

„Казаха ми, че Майкъл Дъглас иска да се види с мен. Бях малко нервна, защото не знаех какво точно иска“, добавя тя.

По онова време Майкъл промотира филма „Перфектното убийство“, а Катрин беше звездата в „Зоро: Маскираният отмъстител“. Общите им приятели Антонио Бандерас и Мелани Грифит ги запознават на частна вечеря, където Дъглас се държи като истински джентълмен.

След вечерята Катрин се присъединява към него за по питие, но след половин час разговор Майкъл изненадващо ѝ казва: „Знаеш ли, аз ще бъда баща на децата ти.“

Тя мигновено отвръща: „Знаеш ли, чувала съм доста за теб и за поведението ти. Мисля, че е време да си кажем лека нощ.“

Катрин се прибира сама в хотелската си стая и на следващия ден отлита от Довил. Майкъл е убеден, че е изгубил шанса си, но за да се извини за прибързаните думи, ѝ изпраща цветя. Тя му прощава.

Скандал, годеж и сватба за милиони

Когато връзката им става публична, мнозина са възмутени. Дъглас все още е женен за Диандра Лукър, с която има двадесетгодишен син Камерън, а новата му любима е с цели 25 години по-млада. Но това не ги спира.

В навечерието на Нова година 1999 г. Майкъл предлага брак на Катрин в дома си в Аспен. „И двамата бяхме много болни, имахме грип“, спомня си тя в интервю за Рос Кинг. На пръста ѝ блести античен пръстен с 10-каратов диамант, обграден от 28 по-малки, оценен на около милион долара.

По това време актрисата вече е бременна със сина им Дилън, който се ражда през август следващата година.

На 18 ноември 2000 г. двамата сключват брак в хотел „Плаза“ в Ню Йорк пред семейството, приятели и десетки знаменитости – Дженифър Анистън и Брад Пит, Шарън Стоун, Том Ханкс, Джак Никълсън, Стивън Спилбърг и други. Сватбата е определена като „събитието на годината“. Вечерята струва над 1,5 милиона долара, а булката блести в пищна рокля с дълъг шлейф от дизайнера Дейвид Емануел, оценена на 250 000 долара.

„Каквото Катрин иска, Катрин ще го получи“, заявява тогава Дъглас пред медиите.

Вместо скъп меден месец, двойката избира да остане в апартамента си в Ню Йорк и да прекара време с четиримесечния си син. По-късно, след семейна почивка на Бахамите, те решават да направят островната държава свой втори дом.

Битки със здравето и семейни изпитания

През 2003 г. Катрин ражда дъщеря им Карис. Децата растат далеч от прожекторите, без да осъзнават колко известни са родителите им. „Мислех, че баща ми е пекар на палачинки, когато бях малка“, шеговито признава Карис в интервю години по-късно.

Семейството се завръща в Ню Йорк през 2009 г., но скоро след това получават тежки новини: Майкъл е диагностициран с рак на гърлото, а синът му Камерън влиза в затвора за трафик на наркотици.

Катрин остава неотлъчно до съпруга си и подкрепя и доведения си син. „Семейството ми никога не се отказа от мен. Катрин е борец – никога не се предава. Любовта на близките ми ме спаси“, споделя Камерън след освобождаването си през 2016 г.

Големият стрес обаче се отразява и на самата Катрин. През 2011 г. тя постъпва в клиника за лечение на биполярно разстройство. „Надявам се да премахна стигмата. Искам да покажа, че това заболяване може да се контролира“, казва актрисата тогава.

Криза, помирение и вечна любов

Въпреки усилията, напрежението в брака на звездите нараства. Те живеят разделени за известно време, но не се отказват един от друг.

„Луд съм по нея... Мисля, че всяка двойка преминава през трудни моменти. Проблемът е, че нашите са под светлината на прожекторите. Но сега сме заедно, по-силни от всякога“, казва Майкъл през 2015 г. в шоуто на Елън Дедженеръс.

Днес, десетилетие по-късно, Катрин и Майкъл все още са влюбени като в началото – държат се за ръка по червения килим и си разменят нежни думи.

На въпроса каква е тайната на дълготрайния им брак, Дъглас отговаря: „Понякога влагаме повече усилия в отношенията си с непознати, отколкото с най-близките хора. Винаги си напомням колко съм щастлив да бъда с жена като нея. И още – научих колко е важно да разговаряме. Един откровен разговор може да направи чудеса за брака.“