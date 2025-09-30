Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

К итайка е осъдена след международно разследване за измама, което е довело до смятаното за най-голямото конфискация на криптовалута в света, пише BBC.

Столичната полиция съобщава, че е възстановила 61 000 биткойна на стойност над 5 милиарда британски лири (6,7 милиарда долара) по текущи цени.

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата.

Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила мащабна измама в Китай, която е включвала измама на повече от 128 000 жертви и съхраняване на откраднатите средства в биткойн активи, се казва в изявление на полицията.

В него се казва, че признаването на вината на 47-годишната жена е последвано от седемгодишно разследване на глобална мрежа за пране на пари, което е започнало, когато е получен сигнал за прехвърляне на активи от престъпна дейност.

Цян е „избягвала правосъдието“ в продължение на пет години до ареста си, което е изисквало сложно разследване, включващо множество юрисдикции, каза детектив сержант Изабела Грото, която е ръководила разследването на столичната полиция.

Тя избягала от Китай, използвайки фалшиви документи, и влязла във Великобритания, където се опитала да изпере откраднатите пари, като купила имоти, съобщиха от полицията.

„Като се призна за виновна днес, г-жа Джан се надява да утеши инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 г. насам, и да ги увери, че значителното покачване на стойностите на криптовалутите означава, че има повече от достатъчно средства за изплащане на загубите им“, каза адвокатът на Цян Роджър Сахота от Berkeley Square Solicitors.

Но някои доклади предполагат, че правителството на Обединеното кралство ще се стреми да задържи конфискуваните средства.

BBC се обърна към Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи за отговор.

Реформите в законодателството за борба с престъпността при предишното консервативно правителство имаха за цел да улеснят британските власти при изземването, замразяването и възстановяването на крипто активи .

Промените ще позволят и на някои жертви да подадат заявления за освобождаване на активите, държани в сметки.

„Богинята на богатството“

Цян е получила помощ от китайска служителка в заведение за бързо хранене на име Джиан Уен, която миналата година е била осъдена на шест години и осем месеца затвор за участието си в престъпната операция.

44-годишният Уен е изпрал приходите от измамата и се е преместил от живеене над ресторант в „къща под наем за няколко милиона паунда“ в Северен Лондон, съобщи Кралската прокуратура (CPS) по-рано тази година.

Тя е закупила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда, съобщи CPS.

Столичната полиция заяви, че е конфискувала от Уен биткойни на стойност над 300 милиона паунда.

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 години, са вложили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян.

Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били увещавани да инвестират в схемата на Цян от приятели и семейство.

Според съобщенията инвеститорите са знаели малко за Цян, която е била описвана като „богиня на богатството“.

„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираните престъпници за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от престъпното си поведение“, каза заместник-главният прокурор на Короната Робин Уейъл.

„Този ​​случай, включващ най-голямото изземване на криптовалута във Великобритания, илюстрира мащаба на престъпните приходи, с които разполагат тези измамници.“

Осъдителната присъда в понеделник бележи „кулминацията на години всеотдайно разследване“, в което участваха полицията и китайските правоохранителни екипи, заяви Уил Лайн, ръководител на отдела за икономически и киберпрестъпления на столичната полиция.

Цян е задържана под стража до произнасянето на присъдата, която ще се проведе след съдебен процес с участието на други лица, свързани със случая. Датата на произнасяне на присъдата ѝ все още не е определена.