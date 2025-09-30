България

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

30 септември 2025, 17:22
България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло
Източник: iStock/GettyImages

Затлъстяването не трябва да се подценява, защото то дава отражение върху различни органи на човешкото здраве. За това предупредиха здравни експерти, които участваха в кръглата маса на тема „(Не?)Победимите пандемии -затлъстяването“. Събитието се състоя в Народното събрание и е насочено

необходимостта от национална програма за борба със затлъстяването.

Обсъдени бяха данните от статистиката в световен мащаб и България, както и възможните решения за по-добра превенция и предотвратяване на усложнения.

Над един милиард души по света страдат от затлъстяване, като броят им се е утроил през последните 50 години, отбеляза чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, ръководител на Катедра по ендокринология в Медицинския университет в София. България не е пощадена – между 20% и 30% от населението е със затлъстяване, а всеки втори има проблем с телесното тегло.

Последиците са тежки и многолики.

Мозъкът е един от най-потърпевшите органи,

подчерта чл.-кор. проф. Николай Габровски, председател на Българското дружество по неврохирургия. България води в статистиката по брой инсулти на глава от населението в Европа, уточни професорът. Той подкрепя усилията за това борбата със затлъстяването в нашата страна да стане по-видима и да се вземат конкретни решения.

Сърдечно-съдовата система също страда сериозно. Проф. Кирил Карамфилов, председател на Научното дружество по кардиология, посочи, че с близо 20% се увеличава внезапната сърдечна смърт в резултат на повишен индекс на телесна маса.

Дори оралното здраве е под влияние, каза д-р Николай Шарков, президент на Световната дентална федерация. Той изтъкна тревожната статистика за

35 милиона деца под пет години с наднормено тегло

и 390 милиона между пет и 19 години.

Няма държава, която успява ефективно да ограничи разпространението на затлъстяването, смята проф. Аря Шарма, почетен професор по медицина и бивш ръководител на Катедра по изследвания и управление на затлъстяването в Университета на Алберта, Канада. Според проф. Шарма причината за подобна тенденция е, че не се отделят достатъчно средства в борбата със затлъстяването. Той подчерта, че възрастните и децата с наднормено тегло и затлъстяване са обект на подигравки.

Учредителят на „Асоциация Заедно" Светла Александрова каза, че е била със затлъстяване и се е преборила с проблема.

Психологическият проблем при тези хора е сериозен,

допълни Александрова. Асоциацията помага на хората да осъзнаят проблема и да получат подкрепа за справяне с него.

По време на събитието бе обсъдена и икономическата тежест на затлъстяването. Аркади Шарков, член на Управителния съвет на „Коалиция затлъстяване“, каза, че по данни от 2024 г. преките медицински разходи възлизат на около 264 млн. лв. Косвените разходи само за отсъствие от работа и за болнични са 170 млн. лв. за 2024 г, каза Шарков.

Яна Стратиева, изпълнителен директор на сдружение "Храни и напитки", каза, че се работи за намаляване на захарта в храните и напитките. Ние сме отговорна индустрия и работим по темата, увери тя. Подкрепяме диалога в тази насока, каза още Стратиева.

Участниците в дискусията коментираха, че няколко министерства - на здравеопазването, труда и социалната политика, образованието, спорта и на финансите следва да обединят усилията за обща национална програма за борба със затлъстяването.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска, София Господинова    
