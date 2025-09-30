Любопитно

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

30 септември 2025, 17:26
Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден
Източник: Getty Images

С елена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове. Но когато звездата обича нещо, тя му се отдава изцяло. Така че не е чудно, че една обилна закуска се е превърнала в неин ежедневен ритуал, особено когато е приготвена с любов от съпруга ѝ, продуцента и музиканта Бени Бланко.

Храната играе огромна роля във връзката на младоженците. И докато самата Селена активно развива кулинарните си умения в предаването „Селена + готвач“, Бени е този, който отговаря в кухнята сутрин. Наскоро той разкри тайната какво ястие е готова да яде любимата му „всеки ден“.

Закуската, която спечели сърцето на Селена Гомес

Повечето от любимите ястия на Гомес имат текс-мексикански корени, намигване към нейното наследство, така че ежедневната ѝ закуска е текс-мексиканска класика, която никога не остарява.

По време на участие в „Шоуто на Хауърд Стърн“, Бени Бланко призна, че се опитва да приготвя на актрисата любимата ѝ закуска „буквално всеки ден“. Каква е тя? Яйца и чоризо.

Чоризо е пикантна испанска или мексиканска наденица с много подправки. В комбинация с крехки яйца, тя създава невероятно вкусна, засищаща и богата на протеини закуска, която ще ви даде енергия за първата половина на деня.

Според Бланко, Селена не настоява за един и същ формат на сервиране: „Тя иска някаква версия на това ястие всеки ден. Може да са яйца с чоризо, увити в тортила, сервирани като кесадия или просто с ориз и боб".

Как да приготвим любимата закуска на Селена Гомес

Яйцата чоризо са лесни, бързи и отворени за експерименти. Можете да добавите сирене, авокадо, кориандър или любимия си сос. Ето една основна рецепта, която е лесна за повторение.

Съставки:

  • 6 големи яйца
  • 50-70 г мексиканска наденица чоризо (обикновено се продава като кайма)
  • Щипка сол
  • 1 ч.л. олио за пържене

Подготовка:

  • Изпържете чоризото
  • Загрейте незалепващ тиган на среден огън, добавете малко олио. Добавете смляното чоризо и гответе, като разбивате евентуалните бучки с шпатула, за около 5 минути, докато наденицата покафенее и отдели ароматната си мазнина.
  • Добавете яйца
  • В малка купа леко разбийте 6 яйца с щипка сол. Изсипете яйчената смес директно в тигана върху сготвеното чоризо.
  • Гответе до готовност.
  • Разбърквайте сместа непрекъснато с шпатула, докато яйцата стегнат, но останат крехки и леко влажни. Не ги преварявайте.

Сервирайте веднага, увито в топла тортила, с резенчета авокадо или просто като самостоятелно ястие.

Източник: rba.ua    
Селена Гомес Бени Бланко Закуска Яйца чоризо Рецепта Готвене Кулинарни умения Пикантна наденица Ежедневен ритуал
