Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

30 септември 2025, 16:06
Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта
Източник: iStock

З ападният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт. Израелските селища обаче се уголемяват и навлизат в палестинска територия, а редица въпроси са спорни, съобщи Deutsche Welle.

Западният бряг на река Йордан се намира между Израел и Йордания и играе централна роля в израелско-палестинския конфликт, както и за преодоляването му чрез т.нар. двудържавно решение. Палестинската държава би трябвало да включва Западния бряг, ивицата Газа и източен Йерусалим като столица. Постоянното разширяване на израелските селища на Западния бряг обаче поставят това развитие под въпрос.

Две отделни държави

Според Международния наказателен съд, Женевските конвенции и повечето държави в ООН разширяването на израелските селища е незаконно. По тези места все по-често избухват и насилия - около 1000 палестинци са били убити от израелски заселници на Западния бряг в последните две години.

Планът на ООН за разделяне на Палестина от 1947 година препоръчваше създаването на две отделни държави - еврейска и арабска, което беше отхвърлено от Арабската лига. Но след като Израел обяви независимостта си през май 1948 г., арабски държави го атакуваха, което предизвика първата арабско-израелска война. В края на войната през 1949 г. Израел контролираше голяма част от територията, която първоначално беше определена за палестинска държава.

Много от онези над 750 000 палестинци, които бяха прогонени от домовете си, се оказаха изтласкани на Западния бряг. Палестинците наричат този период „Накба“, което на арабски означава „катастрофа“. Западният бряг е територия с площ от 5655 квадратни километра. И до днес бежанските лагери в региона се управляват от Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA).

Израелските селища

Израел завладя Западния бряг по време на Шестдневната война през 1967 г. и оттогава територията е под израелска окупация. По-голямата част от международната общност не признава окупацията на Западния бряг от страна на Израел.

Първото израелско селище е построено в края на 60-те години на миналия век в Западния бряг. Селищата започват да се разрастват през 1980-те години, а през последните години растежът им се ускори допълнително. Според доклад на ООН, публикуван през март, на Западния бряг и в Източен Йерусалим живеят над 700 000 израелски заселници, много от които в държавно подпомагани жилищни комплекси. Макар че повечето заселници не са милитаристи, някои от тях проявяват насилие срещу палестинците. Няколко поредни израелски правителства узакониха селищата, които не се смятат за легални дори по израелското законодателство. Наблюдатели казват, че това прави създаването на единна палестинска държава почти невъзможно.

След терористичното нападение на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., израелските въоръжени сили започнаха да провеждат все по-чести акции в бежанските лагери на Западния бряг. Те твърдят, че операциите са насочени срещу бойци на Хамас, но прокуждат и хиляди цивилни граждани от родните им места. В същото време се засилва недоволството от палестинската автономия и застаряващия ѝ лидер Махмуд Абас.

Икономика и политика

Около 3,2 милиона палестинци живеят на Западния бряг, показа преброяване от 2023 г. - това е последната актуална информация от Палестинското статистическо бюро. Палестинците имат един от най-високите проценти на грамотност в арабския свят, развиващ се технологичен сектор и богат културен живот. Селското стопанство, особено отглеждането на маслини. Палестинската автономия беше създадена през 1994 г. със споразуменията от Осло. В момента тя се ръководи от Махмуд Абас и е доминирана от партията Фатах. Тя управлява големи части от Западния бряг, без участието на Хамас.

Според Споразумението “Осло II” от 1995 г. територията е разделена на три зони. В Зона А, която съставлява 18% от територията, влизат големите градове Рамала, Наблус и Витлеем. Там живеят между 2,5 и 3 млн. палестинци, а палестинската автономия има пълен граждански и военен контрол над тях. Зона B обхваща 22% от територията, която се администрира от палестинската автономия, но Израел поддържа пълен контрол над сигурността, а израелските военни могат да влизат в региона по всяко време. Там живеят около 700-800 хиляди палестинци.

Зона C обхваща около  60% от територията на Западния бряг и е под изцяло израелски контрол. Там се намират всички израелски селища, където живеят до 800 000 израелци и около 300 000 палестинци.

Контролно-пропускателните пунктове, честите пътни блокади и разделителната стена ограничават движението на палестинците дори между зони А и В, което ограничава достъпа на жителите до работни места и услуги.

Израелските десни сили настояват Израел да анексира Западния бряг, частично или изцяло - идея, която се отхвърля категорично от палестинците, арабските съседи и по-голямата част от международната общност. ООН, ЕС и Арабската лига все още официално подкрепят решението за две държави, а все повече страни извън региона признават съществуването на палестинска държава.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
