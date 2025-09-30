Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

На 30 септември 1955 г. 24-годишният актьор управлявал своето Porsche 550 Spyder на път към състезание със спортни автомобили в Салинас, Калифорния. Според History.com, свидетели твърдят, че той не е шофирал с превишена скорост, когато на кръстовище внезапно пред него излязъл Ford Tudor от 1950 г.

Колата на Дийн била ударена, като актьорът получил тежки вътрешни травми и счупен врат. Откаран по спешност в болница „Пасо Роблес Воен Мемориал“, той бил обявен за мъртъв при пристигането си.

Инцидентът шокира Холивуд и света, но наследството на Дийн остава живо. Въпреки че участва едва в три големи филма – „Бунтовник без кауза“, „На изток от Едем“ и „Гигант“ – изпълненията му оставиха траен отпечатък върху киното и вдъхновиха поколения актьори, включително Мартин Шийн.

„Всичките му филми оказаха дълбоко влияние върху живота ми, върху работата ми и върху цялото ми поколение“, казва Шийн, който през 2005 г. е разказвач на документалния филм „Джеймс Дийн: Завинаги млад“, пред Today. „Той надмина кино актьорството. Това вече не беше актьорство, а човешко поведение.“

Как загина Джеймс Дийн?

Дийн намерил смъртта си в автомобилна катастрофа. Той шофирал чисто новото си Porsche 550 Spyder на стойност 7000 долара, което наричал „Малкото копеле“, когато колата му се сблъскала челно със седан Ford Tudor на тогавашния американски път 446 близо до Чоламе, Калифорния.

Зад волана на Ford-а бил 23-годишният студент Доналд Търнъпсийд от Калифорнийския политехнически държавен университет. Докато завивал на кръстовище, двете коли се сблъскали почти челно.

Свидетели твърдят, че Дийн не е превишавал скоростта, но според източници Търнъпсийд е завил наляво директно пред него. По-рано същия ден обаче актьорът получил глоба за превишена скорост в Бейкърсфийлд – на около 139 км от мястото на катастрофата.

Кога и къде почина Джеймс Дийн?

Катастрофата се случила около 17:45 ч. на 30 септември 1955 г. Дийн получил катастрофални наранявания – счупен врат, смазани крака, множество фрактури и масивна вътрешна травма. Откаран по спешност заедно с пътника си, механика Ролф Вютерих, в болницата в Пасо Роблес, той бил обявен за мъртъв в 18:20 ч., пише Biography. Той беше едва на 24 години.

Вютерих оцелява със сериозни наранявания, а Търнъпсийд получава само леки травми и е освободен след разпит на място от Калифорнийския пътен патрул.

Какви бяха последните думи на Джеймс Дийн?

Според Vanity Fair, последните думи на Дийн били: „Онзи човек горе трябва да спре; ще ни види.“ Той ги изрекъл на пътника си Вютерих секунди преди сблъсъка с колата на Търнъпсийд.

Преждевременната смърт на 24-годишния актьор разтърси Холивуд и феновете по целия свят. Тя сложи край на живота и кариерата на младата звезда, която вече се беше превърнала в символ на младежкия бунт и тревогата на едно поколение.

Погребението се състоя на 8 октомври 1955 г. в родния му град Феърмаунт, Индиана. Около 600 души присъстваха в църквата „Приятели на Феърмаунт“, а още над 2400 фенове изпълниха улиците отвън, за да изпратят любимия актьор.

Ковчегът му бе носен от негови съученици от гимназия „Феърмаунт“ – Пол М. Смит, Боб Пъли, Боб Мидълтън, Джеймс Фулкерсън, Рекс Брайт и Уайти Ръст. Дийн бе погребан в гробището „Парк“.

Наследството на Джеймс Дийн

Смъртта му затвърди статута му на културна икона. Само един от основните му филми – „На изток от Едем“ – излезе преди трагедията. „Бунтовник без кауза“ и „Гигант“ бяха пуснати съответно месец и година по-късно.

Дийн получи посмъртни номинации за „Оскар“ за най-добър актьор и за двете си последни роли – рядко признание в историята на киното.

През годините наследството му е увековечено чрез мемориали като музея и парка „Джеймс Дийн“ във Феърмаунт и паметника в Чоламе, Калифорния, финансиран от японския бизнесмен и фен Сейта Охниши. Наскоро паметникът беше обновен в чест на 70-годишнината от смъртта му.

Животът и кариерата на актьора продължават да вдъхновяват документални филми и книги, включително „Джими: Тайният живот на Джеймс Дийн“ от Джейсън Колавито и мемоарите на Уилям „Бил“ Баст от 2006 г. – „Да оцелееш след Джеймс Дийн“.

Предстои и нов биографичен филм – „Уили и Джими Дийн“, в който Брандън Флин ще се превъплъти в ролята на Дийн. Лентата е базирана на книгата на Баст и изследва предполагаемата колежанска романтична връзка на актьора с автора.