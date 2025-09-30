Любопитно

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

30 септември 2025, 16:00
Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother

Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother
Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)
Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”
Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)
Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество
Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер
Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат
Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

И звестен със своя бунтарски дух и магнетично присъствие, животът на Джеймс Дийн бе прекъснат преди 70 години от внезапна трагедия, далеч от светлината на прожекторите.

На 30 септември 1955 г. 24-годишният актьор управлявал своето Porsche 550 Spyder на път към състезание със спортни автомобили в Салинас, Калифорния. Според History.com, свидетели твърдят, че той не е шофирал с превишена скорост, когато на кръстовище внезапно пред него излязъл Ford Tudor от 1950 г.

Колата на Дийн била ударена, като актьорът получил тежки вътрешни травми и счупен врат. Откаран по спешност в болница „Пасо Роблес Воен Мемориал“, той бил обявен за мъртъв при пристигането си.

Инцидентът шокира Холивуд и света, но наследството на Дийн остава живо. Въпреки че участва едва в три големи филма – „Бунтовник без кауза“, „На изток от Едем“ и „Гигант“ – изпълненията му оставиха траен отпечатък върху киното и вдъхновиха поколения актьори, включително Мартин Шийн.

„Всичките му филми оказаха дълбоко влияние върху живота ми, върху работата ми и върху цялото ми поколение“, казва Шийн, който през 2005 г. е разказвач на документалния филм „Джеймс Дийн: Завинаги млад“, пред Today. „Той надмина кино актьорството. Това вече не беше актьорство, а човешко поведение.“

Embed from Getty Images

  • Как загина Джеймс Дийн?

Дийн намерил смъртта си в автомобилна катастрофа. Той шофирал чисто новото си Porsche 550 Spyder на стойност 7000 долара, което наричал „Малкото копеле“, когато колата му се сблъскала челно със седан Ford Tudor на тогавашния американски път 446 близо до Чоламе, Калифорния.

Зад волана на Ford-а бил 23-годишният студент Доналд Търнъпсийд от Калифорнийския политехнически държавен университет. Докато завивал на кръстовище, двете коли се сблъскали почти челно.

Свидетели твърдят, че Дийн не е превишавал скоростта, но според източници Търнъпсийд е завил наляво директно пред него. По-рано същия ден обаче актьорът получил глоба за превишена скорост в Бейкърсфийлд – на около 139 км от мястото на катастрофата.

Embed from Getty Images

  • Кога и къде почина Джеймс Дийн?

Катастрофата се случила около 17:45 ч. на 30 септември 1955 г. Дийн получил катастрофални наранявания – счупен врат, смазани крака, множество фрактури и масивна вътрешна травма. Откаран по спешност заедно с пътника си, механика Ролф Вютерих, в болницата в Пасо Роблес, той бил обявен за мъртъв в 18:20 ч., пише Biography. Той беше едва на 24 години.

Вютерих оцелява със сериозни наранявания, а Търнъпсийд получава само леки травми и е освободен след разпит на място от Калифорнийския пътен патрул.

Embed from Getty Images

  • Какви бяха последните думи на Джеймс Дийн?

Според Vanity Fair, последните думи на Дийн били: „Онзи човек горе трябва да спре; ще ни види.“ Той ги изрекъл на пътника си Вютерих секунди преди сблъсъка с колата на Търнъпсийд.

Преждевременната смърт на 24-годишния актьор разтърси Холивуд и феновете по целия свят. Тя сложи край на живота и кариерата на младата звезда, която вече се беше превърнала в символ на младежкия бунт и тревогата на едно поколение.

Погребението се състоя на 8 октомври 1955 г. в родния му град Феърмаунт, Индиана. Около 600 души присъстваха в църквата „Приятели на Феърмаунт“, а още над 2400 фенове изпълниха улиците отвън, за да изпратят любимия актьор.

Ковчегът му бе носен от негови съученици от гимназия „Феърмаунт“ – Пол М. Смит, Боб Пъли, Боб Мидълтън, Джеймс Фулкерсън, Рекс Брайт и Уайти Ръст. Дийн бе погребан в гробището „Парк“.

Embed from Getty Images

  • Наследството на Джеймс Дийн

Смъртта му затвърди статута му на културна икона. Само един от основните му филми – „На изток от Едем“ – излезе преди трагедията. „Бунтовник без кауза“ и „Гигант“ бяха пуснати съответно месец и година по-късно.

Дийн получи посмъртни номинации за „Оскар“ за най-добър актьор и за двете си последни роли – рядко признание в историята на киното.

През годините наследството му е увековечено чрез мемориали като музея и парка „Джеймс Дийн“ във Феърмаунт и паметника в Чоламе, Калифорния, финансиран от японския бизнесмен и фен Сейта Охниши. Наскоро паметникът беше обновен в чест на 70-годишнината от смъртта му.

Животът и кариерата на актьора продължават да вдъхновяват документални филми и книги, включително „Джими: Тайният живот на Джеймс Дийн“ от Джейсън Колавито и мемоарите на Уилям „Бил“ Баст от 2006 г. – „Да оцелееш след Джеймс Дийн“.

Предстои и нов биографичен филм – „Уили и Джими Дийн“, в който Брандън Флин ще се превъплъти в ролята на Дийн. Лентата е базирана на книгата на Баст и изследва предполагаемата колежанска романтична връзка на актьора с автора.

Източник: people.com    
Джеймс Дийн автомобилна катастрофа актьор Холивуд Porsche 550 Spyder наследство трагична смърт
Последвайте ни

По темата

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 18 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 16 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кето диетата носи скрити рискове за здравето</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 6 минути

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 7 минути

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 1 час

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

България Преди 1 час

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

<p>Магнитните бури увеличават риска от инфаркти</p>

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Свят Преди 1 час

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 1 час

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше видяна щастлива и влюбена, докато се разхождаше из италианския град

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Свят Преди 2 часа

Констатирано е, че плавателният съд е дрон от серията Magura V5

<p>Уролог: Не подценявайте проблема с уринирането</p>

Уролог разкрива: Защо не можете да уринирате и кога е спешно?

Свят Преди 2 часа

При някои симптоми незабавно трябва да отидете в болница

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Свят Преди 2 часа

Уникална операция край Котляривка свали боен Ми-8 на стойност над $10 милиона

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

България Преди 2 часа

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Свят Преди 2 часа

Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността

<p>Дори малко алкохол увеличава риска от деменция</p>

Проучване: Дори малко алкохол увеличава риска от деменция

Свят Преди 2 часа

За хората с по-малък генетичен риск от Алцхаймер често зависи „кога“ и „как“ пият

Снимката е архивна

4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Свят Преди 2 часа

Четирима души, включително 1-годишно бебе, 4-годишно дете и 17-годишен младеж, загинаха, след като огън обхвана къща по време на рожден ден в Лебанон

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

България Преди 2 часа

Това съобщи във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Любопитно Преди 3 часа

Семейството ще се завърне в киносалоните след 20-годишна пауза

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пловдив - Левски, изненади в състава на "сините"

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg