Свят

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

30 септември 2025, 16:59
В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти
Източник: iStock/GettyImages

Н а фона на остра жилищна криза, която оставя множество гръцки семейства без достъпни домове, особено в Атина, Гърция предприема решителни стъпки за справяне с парадокса на хиляди празни апартаменти.

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации.

Състоянието на тези имоти често е неизвестно дори за техните администратори, съобщава „Еkathimerini“, цитиран от Агенция „Фокус“.

Министерството на финансите е възобновило усилията си за каталогизиране на институции, техните активи и непотърсени наследства. Властите подозират, че ценни имоти може да са скрити сред над 450 000 отказа от наследство, регистрирани само между 2013 и 2018 г.

Министърът на финансите Кириакос Пиеракакис обяви, че вече са идентифицирани 2000 неактивни институции и 7000 непотърсени наследства

 „Първо, трябва да измерим какво имаме“,

подчерта той, посочвайки, че голяма част от това богатство остава нерегистрирано.

Правителственият план предвижда създаването на централен надзорен орган, който да управлява активите на фондациите под единен контрол. Някои институции притежават огромни, но недостатъчно използвани портфейли от имоти.

Например, Приютът за нелечимо болни контролира приблизително 1000 актива от завещания, но много от тях остават затворени от години. Приходите от наеми на приюта са спаднали драстично – от 3,57 милиона евро през 2012 г. до по-малко от 1 милион евро през 2021 г. Властите разследват управленски практики, включително твърдения за продажби под стойността и наеми на символични суми.

Междувременно правителството въвежда и данъчни стимули за активирането на затворени имоти.

Според новото законодателство, собствениците, които отдават под наем свободни имоти, ще бъдат освободени от данък общ доход върху наемите за три години.

Изключения ще се прилагат дори ако наемателите прекратят договорите предсрочно, при условие че бъде намерен нов наемател в рамките на три месеца. Тези мерки целят да облекчат натиска върху пазара на жилища и да предложат достъпни решения за нуждаещите се.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
жилищна криза празни апартаменти Гърция недвижими имоти наследства Министерство на финансите данъчни стимули фондации управление на имоти достъпни жилища
Последвайте ни

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво представлява котешкият вирус на херпес

Какво представлява котешкият вирус на херпес

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 21 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 19 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България Преди 1 час

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Свят Преди 1 час

Посланикът на Южна Африка вероятно е скочил от 22-рия етаж на хотел

Мишел Пфайфър

Мишел Пфайфър разкри, че вече е баба

Свят Преди 2 часа

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно,“ сподели Пфайфър

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 2 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

<p>Ако сте почитател на кето диетата - имаме лоши новини</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 2 часа

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 2 часа

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

България Преди 2 часа

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 3 часа

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

България Преди 3 часа

Петров е сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Любопитно Преди 3 часа

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

<p>MrBeast завърза мъж в горяща сграда за 500 000 долара</p>

MrBeast защити скандално видео: "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара"

Свят Преди 3 часа

"Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите"

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Свят Преди 3 часа

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 3 часа

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

България Преди 3 часа

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

<p>Магнитните бури увеличават риска от инфаркти</p>

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Свят Преди 4 часа

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Асен Митков бе заменен заради контузия

Gong.bg

Да върнем лентата назад: Националите си припомниха най-добрите моменти от Филипините

Gong.bg

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg