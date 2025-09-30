В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Н а фона на остра жилищна криза, която оставя множество гръцки семейства без достъпни домове, особено в Атина, Гърция предприема решителни стъпки за справяне с парадокса на хиляди празни апартаменти.

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации.

Състоянието на тези имоти често е неизвестно дори за техните администратори, съобщава „Еkathimerini“, цитиран от Агенция „Фокус“.

Министерството на финансите е възобновило усилията си за каталогизиране на институции, техните активи и непотърсени наследства. Властите подозират, че ценни имоти може да са скрити сред над 450 000 отказа от наследство, регистрирани само между 2013 и 2018 г.

Министърът на финансите Кириакос Пиеракакис обяви, че вече са идентифицирани 2000 неактивни институции и 7000 непотърсени наследства

„Първо, трябва да измерим какво имаме“,

подчерта той, посочвайки, че голяма част от това богатство остава нерегистрирано.

Правителственият план предвижда създаването на централен надзорен орган, който да управлява активите на фондациите под единен контрол. Някои институции притежават огромни, но недостатъчно използвани портфейли от имоти.

Например, Приютът за нелечимо болни контролира приблизително 1000 актива от завещания, но много от тях остават затворени от години. Приходите от наеми на приюта са спаднали драстично – от 3,57 милиона евро през 2012 г. до по-малко от 1 милион евро през 2021 г. Властите разследват управленски практики, включително твърдения за продажби под стойността и наеми на символични суми.

Междувременно правителството въвежда и данъчни стимули за активирането на затворени имоти.

Според новото законодателство, собствениците, които отдават под наем свободни имоти, ще бъдат освободени от данък общ доход върху наемите за три години.

Изключения ще се прилагат дори ако наемателите прекратят договорите предсрочно, при условие че бъде намерен нов наемател в рамките на три месеца. Тези мерки целят да облекчат натиска върху пазара на жилища и да предложат достъпни решения за нуждаещите се.