Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Междувременно друг голям пожар пламна в стърнища край село Белица

30 септември 2025, 17:23
Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили
Източник: iStock/Getty Images

Д ва големи пожара избухнаха в Хасковска област във вторник следобед. Огън се е разгорял в поле с лозя по пътя за село Момково, община Свиленград, като той е достигнал район в близост до местната болница. Пламъците са погълнали две къщи и няколко автомобила, предава NOVA.

Десетки къщи изгоряха в Пловдивско, евакуираха хора

Стихията е поставила в реална опасност МБАЛ – Свиленград, заедно с кислородната инсталация на лечебното заведение, както и подстанцията на града. На този етап евакуация на хората в околността не е наложителна и огънят в тази посока е овладян.

Пожар избухна между два квартала в Димитровград

Междувременно друг голям пожар пламна в стърнища край село Белица. На място за овладяването на пламъците работят противопожарни екипи.

Източник: NOVA    
пожар Свиленград Белица
Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

