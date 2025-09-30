Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Д ва големи пожара избухнаха в Хасковска област във вторник следобед. Огън се е разгорял в поле с лозя по пътя за село Момково, община Свиленград, като той е достигнал район в близост до местната болница. Пламъците са погълнали две къщи и няколко автомобила, предава NOVA.

Десетки къщи изгоряха в Пловдивско, евакуираха хора

Стихията е поставила в реална опасност МБАЛ – Свиленград, заедно с кислородната инсталация на лечебното заведение, както и подстанцията на града. На този етап евакуация на хората в околността не е наложителна и огънят в тази посока е овладян.

Пожар избухна между два квартала в Димитровград

Междувременно друг голям пожар пламна в стърнища край село Белица. На място за овладяването на пламъците работят противопожарни екипи.