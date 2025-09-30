Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Р усия е спечелила значителни приходи от продажбата на втечнен природен газ (LNG) на компании от Европейския съюз, показва проучване на екологичната организация „Грийнпийс“, цитирано от РСЕ.

Докато вносът на руски петрол и въглища е почти напълно забранен заради санкциите на ЕС, а доставките по тръбопроводите рязко намаляха след унищожаването на „Северен поток“ през септември 2022 г., вносът на LNG остава извън обхвата на санкциите.

Орбан към Тръмп: Отказът от руската енергия ще постави унгарската икономика "на колене"

Според оценките на „Грийнпийс“, основният руски износител Yamal LNG е реализирал 40 млрд. долара от глобален износ между 2022 и 2024 г., от които около 9,5 млрд. долара данъчни приходи са постъпили директно в руската държавна хазна.

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG. На върха е френската TotalEnergies, следвана от китайската държавна компания CNPC, германската SEFE и испанската Naturgy.

TotalEnergies е допринесла с приблизително 2,5 млрд. долара данъчни приходи за Русия. SEFE – с 1,45 млрд. долара. Naturgy – с 1,25 млрд. долара.

Кои държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Според „Грийнпийс“, със сумата от 9,5 млрд. долара данъчни приходи Москва би могла да финансира производството на 271 000 бойни дрона „Шахед“, 2 686 танка Т-90М или 9,5 млн. артилерийски снаряда 152 мм – количество, приблизително равно на тригодишното руско производство.

Докладът подчертава, че основните вносители на руски LNG в ЕС – Франция, Испания, Белгия и Нидерландия – са похарчили за внос на газ 34,3 млрд. евро (2022 – юни 2025 г.), докато помощта им за Украйна възлиза на 21,2 млрд. евро.

TotalEnergies притежава 20% дял в Yamal LNG и близо 19,4% в материнската компания Novatek, от които е получила дивиденти на обща стойност над 6,8 млрд. долара от 2022 г. досега.

Европейските енергийни компании защитават бизнеса си с Yamal LNG с аргумента за силно търсене и дългосрочни договори. Германската SEFE например е обвързана с Yamal LNG до 2038 г.. Компанията преди бе известна като Gazprom Germania, под шапката на „Газпром“, но бе национализирана от Германия след инвазията на Русия и енергийната криза.