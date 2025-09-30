Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

К етогенните диети, обикновено наричани кето, се популяризират като начин за отслабване и подобряване на общото здраве, но дългосрочните ефекти от спазването на такава диета все още се изясняват. Ново изследване добавя тревожни находки към темата, като предполага, че въпреки че диетата може да бъде ефективна за отслабване, тя би могла да доведе до усложнения като мастен (затлъстял-бел.ред.) черен дроб, предаде IFL Science.

Кето диетите са създадени, за да доведат тялото до състояние на кетоза, при което запасите от мазнини се използват като източник на енергия вместо въглехидратите. За да се постигне това, тези диетични планове препоръчват строги ограничения на храни, богати на въглехидрати, като нишестени зеленчуци, зърнени храни и захари. Вместо това се набляга на храни, богати на протеини и мазнини, като месо, риба, неподсладени млечни продукти, ядки и семена.

За някои хора кето диетата е съществена част от медицинското лечение на хронично заболяване. Например, кетогенната диетична терапия може да помогне на деца с лекарствено-резистентна епилепсия да изпитват по-малко припадъци. Но както посочва Британската диетична асоциация, спазването на толкова строг диетичен план носи свои собствени рискове и трябва да бъде внимателно наблюдавано. А какво да кажем за хората без медицински показания, които просто избират да следват тази диета за себе си?

Много хора твърдят, че диетата им е помогнала да отслабнат и да се чувстват по-добре, но в интернет изобилстват и анекдоти от хора, които твърдят, че тя е разрушила здравето им. „Дългосрочните ефекти [на кетогенните диети] върху метаболитното здраве остават недостатъчно проучени“, пишат авторите на новото изследване.

Екипът от Университета на Юта държал групи мишки на четири различни диетични плана в продължение на почти една година: диета с ниско съдържание на мазнини, стандартна диета с високо съдържание на мазнини, кетогенна диета с 89.9 процента мазнини и диета с ниско съдържание на мазнини с по-високо съдържание на протеини.

Въпреки изключително високото съдържание на мазнини в кето диетата, мишките на този план не качвали тегло по същия начин като тези на стандартната диета с високо съдържание на мазнини, което на пръв поглед подкрепя идеята, че кето може да подпомогне отслабването.

С течение на времето обаче стана ясно, че мишките на кето диетата страдат от някои негативни ефекти от плана. „Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост“, пишат авторите. Хиперлипидемията е необичайно високо ниво на мазнини в кръвта, което е основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Хепатичната стеатоза, известна още като мастен черен дроб, може да доведе до сериозни увреждания на черния дроб, ако не се лекува.

Дисфункцията на черния дроб е наблюдавана само при мъжките мишки, което навежда авторите на мисълта, че може да има разлики, свързани с пола, в начина, по който тялото реагира на тази диета.

Други изследвания предполагат, че кето е най-добре да се използва като краткосрочна интервенция за отслабване и свързват диетата с различни негативни ефекти, включително увреждане на сърцето и дефицит на хранителни вещества. Кето също е сравнявана с други диетични планове и е установено, че изостава, като например в изследване, което установи, че веганската диета е по-добра както за околната среда, така и за здравето.

Това изследване е проведено само върху мишки, така че не трябва да се приема като окончателно доказателство, че кето диетата ще предизвика тези проблеми при хората. Авторите също посочват, че индивидуалните кето диетични планове могат да варират значително, така че са необходими повече изследвания, за да се оцени дали промените в диетата биха могли да помогнат за избягване на някои дългосрочни проблеми.

Авторите заявяват, че техните резултати „предупреждават срещу систематичното използване на [кетогенна диета] като здравословна диетична интервенция.“ Решенията за диета са силно лични, но ако искате да направите промяна, идеално е да работите с професионалист, като регистриран диетолог, за да намерите баланса, който е най-подходящ за вас.