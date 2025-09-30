България

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Предстои му дълго възстановяване, но вече е сред най-близките му хора

30 септември 2025, 18:18
Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг
Източник: БТА

Ч етиригодишният Марти, който беше блъснат от АТВ в "Слънчев бряг", вече е изписан от "Пирогов" и си е у дома, предава NOVA.

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Детето беше транспортирано с медицински хеликоптер в края на август и в продължение на месец лекарите в най-голямата спешна болница у нас полагаха усилия да спасят живота му, за да продължи да расте.

Сега му предстои дълго възстановяване, но вече сред най-близките му хора. 

По-тежко обвинение за задържания за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

На 14 август 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети Марти 35-годишната му майка Христина.

Младата жена издъхна след близо 3 седмици в мозъчна смърт.

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

Посланикът на Южна Африка вероятно е скочил от 22-рия етаж на хотел

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно," сподели Пфайфър

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Петров е сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

"Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите"

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

