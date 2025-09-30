Свят

MrBeast защити скандално видео: "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара"

"Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите"

30 септември 2025, 15:59
MrBeast защити скандално видео: "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара"
MrBeast, най-популярният ютубър в света, защити последното си каскадьорско видео, озаглавено "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара", в което професионален каскадьор бяга от горяща сграда, докато събира торби с пари.

Огненият спектакъл предизвика гняв, като някои потребители в интернет заявиха, че това е безотговорно и може да застраши зрители, които биха могли да се опитат да повторят сцените от клипа, предаде ВВС. В отговор на критиките MrBeast – истинско име Джими Доналдсън – заяви: "Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите."

Доналдсън има над 440 милиона абонати в YouTube и се смята за най-високоплатения създател на съдържание в платформата. Неговите бизнес начинания включват верига за бързо хранене и телевизионно шоу с игри в Amazon, наречено Beast Games.

Видеото, публикувано за първи път в YouTube в събота, в момента има над 45 милиона гледания. В него участникът Ерик се изправя срещу седем "смъртоносни капана", включително изстрелване от оръдие в огън, "оцеляване" при масивни експлозии, както и бягство от нещо, което изглежда като макет на малка къща.

Драматичните, но силно режисирани сцени във видеото предизвикаха критики онлайн, като потребители в социалните мрежи го нарекоха дистопично и "унизително". Някои обаче отбелязаха, че е малко вероятно Ерик да е бил в реална опасност, като поне един човек го описа като "пиар каскада". В крайна сметка Ерик завърши предизвикателствата, спечелвайки 350 000 долара.

Участникът, професионален каскадьор, заяви, че ще използва парите, за да помогне на пенсионираните си родители.

В отговор на негативните реакции MrBeast каза: "Това стана много популярно. Ако се интересувате, очевидно имахме вентилация за дима и бутон за изключване на огъня. Имахме професионалисти, които тестваха това обстойно, и както беше посочено, човекът във видеото е професионален каскадьор. Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите", заяви той в социалната платформа X в понеделник.

Фиксиран коментар под оригиналното видео в YouTube добавя: "Имахме също екип по пиротехника, който контролираше огъня, и множество методи за потушаване на огъня при всяко предизвикателство, за да сме сигурни, че можем да изключим огъня, ако възникне проблем. Но нашият координатор по каскадите свърши невероятна работа както винаги и нито една от тези системи не беше необходима. Просто исках да бъда прозрачен с всички вас, тъй като видях, че има известна загриженост!"

Като един от най-популярните създатели на съдържание на планетата, MrBeast има редица други бизнес начинания и миналата година беше домакин на Beast Games, сериал в Amazon, в който 1000 души се състезаваха в серия от елиминационни предизвикателства за парична награда от 5 милиона долара.

Но сериалът беше обект на съдебен иск, в който някои участници твърдяха, че са били "експлоатирани" по време на снимките – обвинения, за които Доналдсън каза, че са били "преувеличени".

През май мексиканското правителство го обвини в "експлоатация" на пирамидите на маите за видео, а месец преди това той трябваше да се извини, когато фенове описаха преживяването си на събитие в Лас Вегас под неговото име като "ужасно".

Източник: BBC    
