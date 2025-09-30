Мишел Пфайфър разкри, че вече е баба

Х оливудската звезда Мишел Пфайфър обяви, че е станала баба, и сподели как това е повлияло на професионалния ѝ живот.

В подкаста Smartless трикратната номинирана за „Оскар“ актриса каза на водещите Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет, че появата на внуче е „рай“, цитирана от CNN .

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно,“ сподели Пфайфър, на 67 години, която има осиновена дъщеря Клаудия Роуз и син Джон Хенри.

„Ако знаех, че ще стана баба, нямаше да поемам толкова работа. Но се насладих на всичко и съм наистина благодарна,“ добави тя.

Пфайфър отбеляза, че обича всеки един от проектите, по които работи напоследък, включително спин-оф сериала The Madison към Yellowstone в платформата Paramount+, коледната комедия Oh. What. Fun и телевизионната адаптация на романа на Руфи Торп Margo’s Got Money Troubles.

„Толкова съм благодарна. Благодарна, защото обичам актьорството... всъщност вероятно се наслаждавам на работата си повече от всякога, защото съм по-спокойна,“ каза тя.

Пфайфър има дълга и впечатляваща кариера както в киното, така и в телевизията, с участия във филми като "Белязаният" (1983), "Батман се завръща" (1992) и сериала на Showtime "Първата дама" (2022).

Тя допълни, че често няма време да мисли за друго освен за „текущата задача“, особено след като преди няколко години основа и собствена парфюмна компания.

„Когато имах всички тези актьорски ангажименти, си казах: ‘Добре, добре, как ще съчетаеш това и ще имаш и личен живот?’ Защото за мен това не винаги е било лесно. Аз съм човек на всичко или нищо,“ призна тя.

„Винаги харесвам предизвикателствата, но след време приоритетите се променят. Вече нямам време, нито желание да се потапям толкова дълбоко за толкова дълго и да не бъда присъстваща,“ заключи Пфайфър.