Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

М инистерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, съобщиха от правителствената пресслужба.

Целта е да се гарантира достъпът на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти и медицински изделия, които са преминали строго регламентирани в европейското законодателство процедури.

"В това число оценка на здравните технологии, изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за 2025 г., произтичащи от членството на България в Европейския съюз, както и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия чрез въвеждане на мерки за подобряване на достъпа на населението до тях", се посочва още в решението.

Законопроектът ще намали регулаторната тежест за бизнеса. С централизираната регистрация ще отпаднат многобройните изисквания за регистрация в отделните държави при пускането на изделия на пазара, които създават значителна административна тежест и допълнителни административни разходи на производителите и упълномощените представители, посочват от правителствената пресслужба.

В края на май стана ясно, че от 1 юни се въвежда контрол в реално време при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това бе съобщено от управителя на инстутицията доц. Петко Стефановски на среща с представители на "Информационно обслужване", Българския фармацевтичен съюз и разработчици на аптечни и лекарски софтуерни продукти.