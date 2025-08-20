Любопитно

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години

20 август 2025, 15:25
Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени
Източник: Getty Images

Н едоверието на принц Уилям към Меган Маркъл е основната пречка за помирението му с отчуждения брат, принц Хари, твърди известен кралски автор.

Според медийни публикации, 43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години. И без това обтегнатите им отношения се влошиха допълнително след поредицата комерсиални начинания на Хари и Меган – книга, интервю и сериал в Netflix.

След като херцогът и херцогинята на Съсекс разкриха множество кралски тайни, бъдещият крал изпитвал сериозни колебания и отказвал да възобнови диалога между двата лагера, обременен от дълбоки проблеми с доверието. Това твърди кралският коментатор Ингрид Сюард.

„Бълхата в мехлема всъщност е Меган“, казва Сюард пред Fox News. „Тя е силно недолюбвана от голяма част от монархистите в тази страна. Те я възприемат като много… вредна за кралското семейство.“

„Мисля, че много хора и в Америка чувстват същото“, добавя тя. „Не им допада фактът, че Меган [според съобщенията] е очернила както семейството на съпруга си, така и собственото си.“

Сюард, автор на книгата Майка ми и аз, припомня и продължаващия разрив на бившата актриса от „Костюми“ със семейството ѝ, включително с болния ѝ баща Томас Маркъл-старши.

Напрежението между тях ескалира малко преди сватбата на Меган и Хари и се задълбочи след като Маркъл-старши получи инсулт през 2022 г. Той все още не е срещал внуците си. „Просто е невероятно да си представим, че децата ѝ никога не са виждали дядо си“, казва Сюард.

„Мисля, че хората в Щатите намират това за изключително странно, а и тук го възприемаме по същия начин. За мен това е сериозно петно върху характера на Меган. Тя не е успяла да приеме собственото си семейство, независимо от чувствата си към тях. Представете си – Хари дори никога не е срещал баща ѝ, което е наистина необичайно.“

„Там има много трудни емоции, които трябва да се преодолеят“, допълва тя.

Разкритията на Сюард идват дни след като източници заявиха пред People, че Уилям и Хари продължават по „различни пътища“.

„Разривът е много дълбок и траен“, казва пред изданието Робърт Лейси, автор на Битката на братята. „Според мен няма да настъпи промяна, докато Хари не предприеме ход и не се извини.“

Изданието New York Post е потърсило коментар от двореца Кенсингтън, но отговор не е последвал.

Източници твърдят, че обажданията и съобщенията на Хари към брат му остават без отклик. В същото време Сюард отбелязва, че Уилям е „заел твърда позиция“ да се дистанцира от Съсексови. От своя страна Хари смятал, че брат му се е държал „неприятно“ с 44-годишната му съпруга по време на престоя ѝ в кралското семейство.

„Хари вярва, че Уилям е обидил Меган“, казва Сюард. „А когато има толкова силна враждебност, е изключително трудно да бъде преодоляна. Просто не виждам възможност за помирение. Поне не на този етап.“

Източник: nypost.com    
Принц Уилям Меган Маркъл Принц Хари Кралско семейство Братска вражда Недоверие
Последвайте ни

По темата

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

pariteni.bg
Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Зъби на милиони години сочат към непознат човешки вид</p>

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Любопитно Преди 19 минути

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 27 минути

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 1 час

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Любопитно Преди 2 часа

Новите монети ще започнат да се появяват през следващите седмици

<p>Радев издаде указ за&nbsp;преназначаване на началника на НСО</p>

Президентът Румен Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

България Преди 2 часа

По-рано МС прие решение, с което дава съгласие той да бъде преназначен на длъжността

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Любопитно Преди 2 часа

Нуждаете се от вдъхновение? Ето някои от най-горещите и креативни места за секс

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Свят Преди 2 часа

Самопровъзгласено Кралство Кубала твърди, че е изгубено еврейско племе, дошло да си върне земи, „отнети преди 400 години“, и отказва да признава местните закони

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

България Преди 2 часа

Целта е да се гарантира достъпът на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Свят Преди 2 часа

Какво предстои да се случи в Боливия след края на продължилото две десетилетия управление на социалистите

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

България Преди 2 часа

Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се отговори на въпроси

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

България Преди 2 часа

През юли бяха проведени два етапа на конкурси

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Любопитно Преди 2 часа

„Беше като да настъпи ден посред нощ. За миг не знаех какво става и останах напълно смаян“

Израел одобри плана за превземането на Газа

Израел одобри плана за превземането на Газа

Свят Преди 3 часа

Министърът на отбраната Израел Кац нарече операцията "Колесниците на Гидеон II"

<p>Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия</p>

Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия

Любопитно Преди 3 часа

Вижте кои са вашите

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Свят Преди 3 часа

24-годишната Изабела Ферер, която играе младата Лили във филма, вече е въвлечена в съдебната буря

<p>Най-малките&nbsp;и опасни врагове на човечеството: Комарите</p>

Летните болести, пренасяни от комари: Денга, чикунгуня и западнонилска треска

Свят Преди 3 часа

Ако климатичните прогнози се сбъднат, до 2060 г. разпространението на тези вируси на континента може да се увеличи петкратно

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Ван Дайк: Ливърпул е едно голямо семейство и капитанът е длъжен да се грижи за него

Gong.bg

Виляреал не се отказва от опита да привлече защитник на Челси

Gong.bg

Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО

Nova.bg

Борисов: Тръмп направи силен ход, Путин няма да пропусне да излезе от изолация

Nova.bg