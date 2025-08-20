Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Н едоверието на принц Уилям към Меган Маркъл е основната пречка за помирението му с отчуждения брат, принц Хари, твърди известен кралски автор.

Според медийни публикации, 43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години. И без това обтегнатите им отношения се влошиха допълнително след поредицата комерсиални начинания на Хари и Меган – книга, интервю и сериал в Netflix.

Prince William’s mistrust of Meghan Markle is derailing peace with Prince Harry: author https://t.co/Rdtynr9hc1 pic.twitter.com/EaTExDFJub — New York Post (@nypost) August 20, 2025

След като херцогът и херцогинята на Съсекс разкриха множество кралски тайни, бъдещият крал изпитвал сериозни колебания и отказвал да възобнови диалога между двата лагера, обременен от дълбоки проблеми с доверието. Това твърди кралският коментатор Ингрид Сюард.

„Бълхата в мехлема всъщност е Меган“, казва Сюард пред Fox News. „Тя е силно недолюбвана от голяма част от монархистите в тази страна. Те я възприемат като много… вредна за кралското семейство.“

„Мисля, че много хора и в Америка чувстват същото“, добавя тя. „Не им допада фактът, че Меган [според съобщенията] е очернила както семейството на съпруга си, така и собственото си.“

Сюард, автор на книгата Майка ми и аз, припомня и продължаващия разрив на бившата актриса от „Костюми“ със семейството ѝ, включително с болния ѝ баща Томас Маркъл-старши.

Напрежението между тях ескалира малко преди сватбата на Меган и Хари и се задълбочи след като Маркъл-старши получи инсулт през 2022 г. Той все още не е срещал внуците си. „Просто е невероятно да си представим, че децата ѝ никога не са виждали дядо си“, казва Сюард.

Prince William sees Meghan as ‘being very damaging to the royal family’ https://t.co/VkZTOMYP5Q pic.twitter.com/cswfXEu0lH — celebitchy (@celebitchy) August 19, 2025

„Мисля, че хората в Щатите намират това за изключително странно, а и тук го възприемаме по същия начин. За мен това е сериозно петно върху характера на Меган. Тя не е успяла да приеме собственото си семейство, независимо от чувствата си към тях. Представете си – Хари дори никога не е срещал баща ѝ, което е наистина необичайно.“

„Там има много трудни емоции, които трябва да се преодолеят“, допълва тя.

Разкритията на Сюард идват дни след като източници заявиха пред People, че Уилям и Хари продължават по „различни пътища“.

„Разривът е много дълбок и траен“, казва пред изданието Робърт Лейси, автор на Битката на братята. „Според мен няма да настъпи промяна, докато Хари не предприеме ход и не се извини.“

Prince William’s mistrust of Meghan Markle is stalling peace with Prince Harry: author https://t.co/8m799jmFhI — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) August 19, 2025

Изданието New York Post е потърсило коментар от двореца Кенсингтън, но отговор не е последвал.

Източници твърдят, че обажданията и съобщенията на Хари към брат му остават без отклик. В същото време Сюард отбелязва, че Уилям е „заел твърда позиция“ да се дистанцира от Съсексови. От своя страна Хари смятал, че брат му се е държал „неприятно“ с 44-годишната му съпруга по време на престоя ѝ в кралското семейство.

„Хари вярва, че Уилям е обидил Меган“, казва Сюард. „А когато има толкова силна враждебност, е изключително трудно да бъде преодоляна. Просто не виждам възможност за помирение. Поне не на този етап.“