Любопитно

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

20 август 2025, 16:06
Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека
Източник: Getty Images

Ф осилизирани зъби от североизточна Етиопия, на възраст близо три милиона години, разкриват, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо – откритие, което преобръща представите ни за еволюцията и подсказва за непознат досега вид.

Откритието променя разбирането ни за сложната мрежа на човешката еволюция. Между 2018 и 2020 г. изследователите откриват десет зъба, принадлежащи към рода Australopithecus, древен човешки роднина. Други три зъба, намерени още през 2015 г., са от рода Homo, към който принадлежим и ние – Homo sapiens. 

Досега се смяташе, че Homo се е появил едва след изчезването на австралопитеците. Новите находки обаче показват, че двата рода са били съвременници. Австралопитеците са ходели изправени като нас, но са имали по-малки мозъци, близки по размер до тези на маймуните. Появата на Homo с по-голям мозък често се възприема като „следващото стъпало“ към модерния човек. Откритието в Етиопия обаче доказва, че еволюцията не е проста права линия, а по-скоро разклонено дърво.

„Това изследване показва, че представата ни за еволюцията – от маймуна към неандерталец и после към съвременен човек – е неточна. Еволюцията не работи така“, казва съавторът на проучването проф. Кей Рийд от Държавния университет на Аризона. „Имаме два вида, които живеят заедно. Някои изчезват, други оцеляват – процесът е много по-сложен.“

Рийд е съдиректор на проекта Ledi-Geraru, който от 2002 г. търси най-ранните следи от Homo. Именно неговият екип през 2015 г. съобщи за най-старата известна челюст на представител на този род – на възраст 2,8 милиона години. Паралелно учените търсеха доказателства и за Australopithecus afarensis, чийто най-известен представител е Луси – женска, висока около метър, открита през 1974 г. Нейният скелет показа, че предците ни са ходели изправени още преди 3,2 милиона години.

Сега новите зъби на австралопитека не съвпадат нито с Australopithecus afarensis, нито с друг известен вид като Australopithecus garhi. Това навежда учените на мисълта, че става дума за нов, непознат досега вид австралопитек, който е живял едновременно с ранните представители на Homo.

„След като открихме зъбите на Homo, смятахме, че това е всичко. А после намерихме и зъби на австралопитек. Това още веднъж доказва, че еволюцията не е праволинейна – имало е видове, които са изчезнали, други са се адаптирали по-добре, а някои дори са се смесвали с нас, както знаем за неандерталците“, казва Рийд.

Земята разкрива тайните си

Зъбите са открити в региона Афар – ключова зона за палеонтолозите, където земните пластове „разкриват“ историята си благодарение на активните тектонични разломи.

„Континентът буквално се разтваря тук, което създава условия за вулканична дейност и разкриване на древни седименти“, обяснява проф. Кристофър Кампизано от Института за човешки произход в Аризона.

Благодарение на вулканичната пепел с кристали от фелдшпат, учените могат да датират пластовете, в които са намерени вкаменелостите. Така новите зъби са датирани на 2,63 милиона години за австралопитека и между 2,59 и 2,78 милиона години за Homo. Въпреки това учените остават предпазливи – за да се определи видът със сигурност, са нужни още находки.

„Знаем как изглеждат зъбите и челюстта на най-ранния Homo, но не и друго. Това прави всяка нова находка критично важна“, обяснява д-р Брайън Вилмоаре от Университета на Невада, водещ автор на проучването.

Как са съжителствали различни видове?

По време на това съжителство климатът в Афар е бил различен от днешния. Имало е кратки влажни сезони и сухи пасища с малко дървета. Вкаменелости на животни като жирафи подсказват, че ресурсите са били ограничени.

„Опитваме се да разберем дали Homo и Australopithecus са се хранели с едни и същи растения или са използвали различни ресурси“, казва Рийд. Анализът на изотопи и микроскопични следи по зъбите може да даде отговор. Учените се надяват също да разберат кой е изработил каменните оръдия на труда, открити в района.

„Всяка нова находка е само парче от пъзела. Нужни са още вкаменелости, за да разберем какво се е случило с нашите предци. Но самият факт, че ние сме оцелелите, вече е част от отговора“, заключава Рийд.

фосилизирани зъби човешка еволюция Австралопитек хоминини род Homo Етиопия съжителство на видове нов вид палеоантропология
Последвайте ни

По темата

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 27 минути

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолет падна заради товар с месо от лос

Свят Преди 50 минути

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Свят Преди 1 час

На мястото е оставено одеяло със съобщение, подписано от престъпната група „Метачът“

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 1 час

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Любопитно Преди 2 часа

Новите монети ще започнат да се появяват през следващите седмици

<p>Радев издаде указ за&nbsp;преназначаване на началника на НСО</p>

Президентът Румен Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

България Преди 2 часа

По-рано МС прие решение, с което дава съгласие той да бъде преназначен на длъжността

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Любопитно Преди 2 часа

Нуждаете се от вдъхновение? Ето някои от най-горещите и креативни места за секс

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Свят Преди 2 часа

Самопровъзгласено Кралство Кубала твърди, че е изгубено еврейско племе, дошло да си върне земи, „отнети преди 400 години“, и отказва да признава местните закони

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

България Преди 2 часа

Целта е да се гарантира достъпът на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Свят Преди 2 часа

Какво предстои да се случи в Боливия след края на продължилото две десетилетия управление на социалистите

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

България Преди 2 часа

Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се отговори на въпроси

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

България Преди 2 часа

През юли бяха проведени два етапа на конкурси

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Любопитно Преди 2 часа

„Беше като да настъпи ден посред нощ. За миг не знаех какво става и останах напълно смаян“

Израел одобри плана за превземането на Газа

Израел одобри плана за превземането на Газа

Свят Преди 3 часа

Министърът на отбраната Израел Кац нарече операцията "Колесниците на Гидеон II"

<p>Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия</p>

Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия

Любопитно Преди 3 часа

Вижте кои са вашите

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Свят Преди 3 часа

24-годишната Изабела Ферер, която играе младата Лили във филма, вече е въвлечена в съдебната буря

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Ван Дайк: Ливърпул е едно голямо семейство и капитанът е длъжен да се грижи за него

Gong.bg

Виляреал не се отказва от опита да привлече защитник на Челси

Gong.bg

Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО

Nova.bg

Борисов: Тръмп направи силен ход, Путин няма да пропусне да излезе от изолация

Nova.bg