Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Ш ест отрязани глави бяха открити на път в Мексико, в район, който обикновено не се свързва с картелно насилие, пише ВВС.

Местните власти откриха главите рано сутринта във вторник, 19 август, по маршрут между обикновено спокойните щати Пуебла и Тласкала.

Полицията все още не е посочила мотив за убийствата и не е уточнила коя от престъпните групи в Мексико може да стои зад тях.

Местните медии съобщиха, че на мястото е оставено одеяло със съобщение, предупреждаващо съперничещите си банди, подписано от група, наречена „La Barredora“ – „Метачът“.

Това е същото име като на малко известна престъпна група, активна в западния щат Гереро, но засега не е ясно дали именно те са извършителите или каква е причината за нападението.

Местната прокуратура потвърди, че главите, открити в Тласкала, са на мъже и е започнала разследване на убийствата, съобщава информационната агенция АФП.

Освен трафика на наркотици, регионът се бори и с контрабандата на гориво, известна като „huachicoleo“, която носи милиарди долари годишно на групите, стоящи зад незаконната дейност.

Досега федералните власти не са коментирали убийствата.

Това се случва на фона на засилени репресии от страна на администрацията на президента Клаудия Шейнбаум срещу трафика на фентанил.

Щатите Пуебла и Тласкала обикновено не са засегнати от крайното насилие на картелите в други части на страната.

През юни телата на 20 души – сред които четирима обезглавени – бяха открити в Синалоа, щат, обхванат от гангстерско насилие.

През май седем мексикански младежи бяха убити при стрелба по време на празник на католическата църква в централния щат Гуанахуато.

Насилието между картелите се увеличава през последните години, с хиляди убити и десетки хиляди изчезнали, откакто правителството за първи път започна да използва армията срещу бандите през 2006 г.