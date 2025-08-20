Свят

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени
Ж ертвите на борда на обречената суперяхта Bayesian е можело да оцелеят – сензационно заяви един от водещите световни експерти по морско спасяване.

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година. Сред тях бяха британският технологичен милиардер Майк Линч, собственик на яхтата за 30 милиона паунда, и 18-годишната му дъщеря Хана.

Италиански спасители се опитаха да извадят шестимата гости и един изчезнал член на екипажа, но операцията се провали.

Според капитан Ник Слоун – легендарният южноафрикански специалист, ръководил акцията по спасяването на круизния кораб Costa Concordia през 2012 г. – жертвите са имали шанс да бъдат спасени, ако веднага след бедствието е започнало изпомпване на въздух в корпуса на яхтата.

Разследването показва, че всички, с изключение на 59-годишния готвач Рекалдо Томас, са успели да открият въздушни джобове вътре в корпуса – доказателство, че не са загинали веднага след потъването. Тела на шестима души – Майк Линч и дъщеря му, Джонатан (71) и Джуди Блумър (70), както и Крис (59) и Неда Морвило (57) – бяха намерени в две каюти на долната палуба.

Когато бурният вятър, достигащ 130 км/ч, ударил яхтата встрани, тя се наклонила под прав ъгъл. Семействата Линч, Блумър и Морвило се укрили в каюти от левия борд, където по-късно се формирали въздушните джобове.

„Когато подобна яхта потъва, винаги се образуват въздушни джобове. Ако още тогава бе подаден въздух, някои хора можеше да бъдат държани живи, докато ги извадят“, заяви Слоун пред Daily Mail.

  • „Не се удавиха. Починаха от липса на въздух“

Спасителите обаче имали сериозни ограничения – на 50 метра дълбочина водолазите можели да останат едва 10 минути, за да избегнат опасната декомпресионна болест. Вътре в корпуса те се борили с плаващи отломки, въжета и мебели.

„Разбира се, когато откриха шест от седемте жертви, всички бяха във въздушните джобове. И тъжното е, че не се удавиха, а умряха от липса на кислород“, казва Слоун.

Той подчертава, че в пристанището на Аугуста е имало специализирано оборудване, което би позволило подаване на въздух и дори мобилизиране на водолазна камера.

  • Пример от Нигерия: оцелял след три дни под вода

Капитан Слоун припомни случай от 2013 г., когато влекач потъва край Нигерия. Три дни по-късно водолази откриват оцелял – готвачът Харисън Оджегба Окене, който е бил задържан жив благодарение на въздушен джоб.

„Затова вярвам, че ако италианският екип беше започнал да подава въздух в Bayesian, някои хора можеше да бъдат спасени“, заяви експертът.

  • Буря или воден смерч?

Според междинния доклад капитан Джеймс Кътфийлд е решил да премести яхтата преди очаквано влошаване на времето. Но по думите на Слоун, Bayesian е била ударена от „ураганни ветрове“ или дори воден смерч – явление, което не е засегнало други кораби в района.

Освен това 75-метровата мачта на яхтата – значително по-висока от тази на сестринските ѝ кораби – е изисквала допълнителен баласт, който е понижил стабилността ѝ.

  • Разследването продължава

През юни 2025 г. специализиран холандски екип извади Bayesian и я откара в пристанището Термини Имерезе. Италианските следователи проверяват дали водонепроницаемите люкове са били правилно обезопасени.

Резултатите ще бъдат предоставени на прокурорите, които ще решат дали някой носи наказателна отговорност за смъртта на седем души.

Въпреки трагедията, капитан Слоун смята, че яхтата може да бъде ремонтирана: „Със сигурност ще излезе по-евтино от построяването на нова. Въпросът е дали някой би искал да купи кораб, на който загинаха седем души. А тя беше красива яхта.“

