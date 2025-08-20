Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Р усия значително е увеличила саботажните операции в Европа, като броят на атаките срещу критична инфраструктура почти се е утроил от 2023 г., показва нов доклад на Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Според доклада, Москва е превърнала тайните саботажи и шпионски операции в приоритет, с цел дестабилизиране на европейските правителства.

„Докато Русия все още не е постигнала основната си цел, европейските столици се затрудняват да реагират, да координират действията си и да налагат ефективни санкции срещу Кремъл“, се посочва в анализа на базирания в Лондон институт.

Хибридните атаки, за които се обвинява Русия, включват палежи, повреждане на подводни комуникационни кабели, смущения в Джи Пи Ес сигналите и хакерски атаки срещу компютърни инфраструктури. Повечето цели са в Украйна или са свързани с европейска подкрепа за страната с военна и гражданска техника. Увеличението на саботажите съвпада с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., като броят на атаките е нараснал четворно през 2023 и 2024 г.

Докладът отбелязва забавяне на атаките през първата половина на 2025 г., без да се посочва точната причина. Европейските и западните държави са експулсирали десетки руски разузнавачи, много от които са действали под дипломатическо прикритие, което е принудило Русия да прибягва до наемни или посреднически операции. Миналия месец британски съд осъди трима души за палеж на склад в Лондон с оборудване за Украйна, планиран от лица, свързани с руската наемническа компания „Вагнер“. В друг случай трима украинци бяха обвинени за опит за палеж на имот, свързан с британския премиер Киър Стармър.

„От 2022 г., след експулсирането на стотици нейни разузнавачи от европейски столици, Русия ефективно наема граждани на трети страни онлайн, за да заобиколи контраразузнавателните мерки“, се посочва в доклада.

Европейските правителства също са подценили инвестициите в поддържане на сигурността на критичната инфраструктура, въпреки нарастващите опасения, че тайната кампания на Русия може да е част от дългосрочна подготовка за потенциален военен конфликт с НАТО.