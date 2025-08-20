България

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути

20 август 2025, 15:53
Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт
Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна
След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки
Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител
Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме
Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя
800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”
Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Д ва екипа на пожарната в Сливен ликвидираха за минути огън, възникнал на покрив с фотоволтаици на производствен цех във фабрика в индустриалната зона на град Сливен.

Сигналът е получен в 14.02 минути. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа, предаде БГНЕС.

Описват щетите след огнения ад в Българово

Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали. 150 работници са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи.

Мълния предизвика пожар в Кърджалийско

Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция. Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.

Източник: БГНЕС    
пожар Сливен
Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Разкриха как Русия саботира Европа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Summer Dog Fest + JuЛАЙ Morning: Царево става лятна дестинация за кучешкото щастие!

