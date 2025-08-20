Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Д ва екипа на пожарната в Сливен ликвидираха за минути огън, възникнал на покрив с фотоволтаици на производствен цех във фабрика в индустриалната зона на град Сливен.
Сигналът е получен в 14.02 минути. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа, предаде БГНЕС.
Описват щетите след огнения ад в Българово
Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали. 150 работници са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи.
Мълния предизвика пожар в Кърджалийско
Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция. Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.