Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Д ва екипа на пожарната в Сливен ликвидираха за минути огън, възникнал на покрив с фотоволтаици на производствен цех във фабрика в индустриалната зона на град Сливен.

Сигналът е получен в 14.02 минути. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа, предаде БГНЕС.

Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали. 150 работници са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи.

Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция. Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.