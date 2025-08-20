Любопитно

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

20 август 2025, 15:58
Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток
Източник: Getty Images

Т я беше американският идол, а той – мъжът, когото тя наричаше „своята скала“. Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток започна като случайна среща, превърна се в приказна сватба, премина през трудни битки и завърши със сълзливо сбогуване, когато през август 2025 г. той си отиде завинаги.

Когато през август 2025 г. се разпространи новината, че Брандън Блексток – бившият съпруг на Кели Кларксън – е починал едва на 48 години след тежка битка с меланома, тя отекна различно за всеки. Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена за децата им. Кели, която вече бе говорила открито за трудностите около раздялата, постави всичко на пауза, за да бъде до семейството си. Това бе напомняне, че зад всички заглавия и съдебни драми стои истинска любов, загуба и едно семейство, което се опитва да се излекува.

  • Началото: години на „нищо особено“

Историята на Кели и Брандън започва с шест години без развитие. Те се запознават през 2006 г. на репетиция за наградите ACM. Младата Кели си казва тогава: „Този човек? Той е правилният“, макар тогава да нямаше никаква романтика. Брандън все още беше женен, така че двамата останаха просто добри познати… за известно време.

  • Съдбовният момент на "Супербоул"

През 2012 г. съдбата решава да се намеси. Кели изпълнява националния химн на "Супербоул" – притеснена, но остроумна – докато Брандън работил зад кулисите. 

С химия между тях, двамата излизат само 10 месеца, преди през декември 2012 г. Кели да обяви щастливо годежа си в Twitter: „СГОДЕНА СЪМ!!!!! ... най-щастливата нощ в живота ми.“

По-малко от година по-късно, през октомври 2013 г., те се венчаха в романтичната ферма Blackberry в Тенеси. Сватбата беше малка и интимна – Кели носеше дантелена рокля Temperley, премина по живописен покрит мост, включи в церемонията двете деца на Брандън и каза: „Официално съм г-жа Блексток :).“

За да направи любовната им история още по-специална, Кели написа празнична песен за него – „Winter Dreams (Brandon's Song)“ – джазова, оркестрова ода за първата им Коледа заедно.

  • Деца, баланс и семейни връзки

През юни 2014 г. се роди дъщеря им Ривър Роуз, а през април 2016 г. – синът им Ремингтън. Кели прие като свои и по-големите деца на Брандън – Савана и Сет, от предишния му брак. Така смесеното семейство се превърна в тяхното малко островче на любов и близост.

Кели често наричаше Брандън „своята скала“, като подчертаваше подкрепата му за нейното токшоу и личното ѝ развитие. Тя разказваше, че обичат природата, спонтанността и простите радости – „много провинциално по душа“.

  • Когато хармонията започна да се пропуква

Макар отвън всичко да изглеждаше идеално, пукнатините се появиха. Съвместният брак и работата заедно – тъй като Брандън беше и неин мениджър – натовариха отношенията. Пандемията и изолацията само засилиха напрежението.

През юни 2020 г. Кели подаде молба за развод, позовавайки се на „непреодолими различия“. Раздялата им бе изпълнена със съдебни битки за попечителство и бизнес спорове. По-късно съдът постанови Брандън да изплати 2,6 милиона долара за незаконни комисионни.

Embed from Getty Images

  • Последната битка и сбогуването

Въпреки че разводът бе финализиран през 2022 г., тяхната история не приключи там. В началото на 2025 г. Брандън се разболя от меланом. Въпреки трудната им раздяла, Кели остави настрана работата си, за да се грижи за него и да бъде до децата им в този тежък период.

За съжаление, през август 2025 г. Брандън почина, оставяйки след себе си наследство от любов, болка и сложни емоции.

Скръбта на Кели беше лична и интимна, но тя намери сили да продължи напред. Малко след смъртта му излезе нейният музикален специал „Songs & Stories“. Приятели и легенди като Доли Партън публично ѝ изпратиха подкрепа и мъдрост.

  • Песента на живота

От случайното запознанство през 2006 г., през признанието на Супербоул, до мечтаната сватба, общите победи, трудните раздяли и прошката – историята на Кели и Брандън е като песен от истинския живот. Тя е разхвърляна, но красива; сърцераздирателна, но истинска.

Източник: TOI    
Кели Кларксън Брандън Блексток Любовна история Развод Смърт
