Коледно чудо по време на война – забравената история на Фриц Винкен

В края на 1914 г., по-малко от половин година след началото на Първата световна война, британски и германски войници прекосяват окопите на Западния фронт, за да си честитят Коледа и да си поговорят. Те си разменят различни предмети, включително храна и сувенири, забравяйки поне за няколко часа за кървавия конфликт, в който участват. Провеждат се общи погребения, освобождават се заложници, а някои срещи завършват с пеенето на коледни песни. В своеобразен символ на тези събития се превръщат импровизираните футболни мачове, в които участват десетки войници. В хода на Втората световна война, подобни прекратявания на огъня няма. Въпреки това, през 1944 г. се случва нещо, което доказва, че дори и по време на едно от най-мрачните събития в световната история, добрината и състраданието остават неделима част от Коледните празници.

Heavily armed #American soldiers during the Battle of The Bulge in January, 1945.#History #WWII pic.twitter.com/iPA35Onxji