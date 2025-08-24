Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Р уското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са завзели населеното място Филия в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс.

Advance in Dnipropetrovsk region!



Russian forces liberated the settlement of Filiya.. pic.twitter.com/lcHy05OZwu — Geo_monitor (@colonelhomsi) August 24, 2025

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Това населено място се намира на по няколко километра южно от град Новопавловка, също в Днепропетровска област, и западно от административната граница с Донецка област.