Свят

Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Руските сили са завзели населеното място Филия

24 август 2025, 15:17
Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област
Източник: БТА

Р уското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са завзели населеното място Филия в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Това населено място се намира на по няколко километра южно от град Новопавловка, също в Днепропетровска област, и западно от административната граница с Донецка област.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Руски сили Украйна Днепропетровска област Превземане на селища Филия
Последвайте ни

По темата

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да консумират яйца

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 2 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 2 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 2 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 2 дни

Виц на деня

Лекар към пациент: - Как е главоболието, от което се оплаквахте? - Замина за няколко дни у майка и...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен

Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен

Свят Преди 1 час

След свалянето на дългогодишния владетел Башар Асад през декември, новите власти в Сирия разпуснаха парламента

Мицотакис: Подкрепата за Украйна е в съответствие с националния ни интерес

Мицотакис: Подкрепата за Украйна е в съответствие с националния ни интерес

Свят Преди 1 час

Той заяви, че това е в съответствие с националния интерес на Гърция

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

България Преди 3 часа

Това заяви пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

,

Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за близо $700 млн.

Свят Преди 4 часа

"Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана", каза норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре

о

Възобновиха снимките на „Емили в Париж“ след смъртта на помощник-режисьора

Свят Преди 4 часа

Хитовото шоу на Netflix преустанови снимките, след като помощник-режисьорът припадна и почина

,

Журналист оцеля със счупен таз, бедрена кост и разкъсани ръце в планина в Норвегия

Любопитно Преди 5 часа

Всичко за спасителната мисия може да прочетете в следващите редове

о

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

Любопитно Преди 5 часа

Брад Пит е новият собственик на луксозно имение в Холивуд Хилс

,

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

България Преди 5 часа

Увеличение се забелязва и при детските атракции

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Любопитно Преди 6 часа

Присъдите от процеса за Аушвиц във Франкфурт/Майн, произнесени през 1965 година, са важна стъпка за преодоляването на нацисткото минало в Германия

,

Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България

България Преди 6 часа

Очаква се пикът да е другата седмица

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

България Преди 6 часа

В събота след преследване, превозното средство беше спряно в бургаското курортно село Лозенец, но шофьорът успял да избяга

.

Във Варна заработи онлайн платформа за подаване на сигнали срещу нарушителите на пътя

България Преди 6 часа

От няколко дни насам гражданите вече могат да изпращат снимки и видеа

о

Гърция отчете рекордни приходи от туризъм през първата половина на тази година

Свят Преди 7 часа

Броят на посетителите е нараснал незначително

.

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Свят Преди 8 часа

Артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Любопитно Преди 8 часа

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Любопитно Преди 8 часа

Последиците от екранната зависимост най-често се свързват с чувство на тревожност и депресия

Всичко от днес

От мрежата

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Красотата няма възраст: уроци по стил от 10 вдъхновяващи дами с невероятен усет за мода

Edna.bg

Велики цитати от Буда, които ще ни помогнат да бъдем по-добри

Edna.bg

Тити Папазов разкри голям трансфер на наш национал

Gong.bg

Еди Хау разясни ситуацията с Александър Исак

Gong.bg

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

Nova.bg

Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"

Nova.bg