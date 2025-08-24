България

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

"Поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа външният ни министър

24 август 2025, 15:23
М инистърът на външните работи Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта. 

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

"От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа външният ни министър в социалната мрежа "Екс".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост" (Майдан Незалежности), като отбеляза, че всеки символ на това място говори за независимостта на страната. 

Източник: Николета Василева/БТА    
Украйна Ден на независимостта Георг Георгиев България Външен министър Поздравления Национален празник Володимир Зеленски
