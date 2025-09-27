Свят

Русия съобщи за превземането на още три селища в Източна Украйна

Украйна също така съобщи, че един човек е бил убит тази нощ и 12 други са били ранени при руски бомбардировки в югоизточната украинска Херсонска област

27 септември 2025, 16:00
Русия съобщи за превземането на още три селища в Източна Украйна
Източник: БТА

Р уското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели още три селища в Източна Украйна, предадоха Франс прес и Ройтерс.

В комюнике на министерството, публикувано в "Телеграм", се уточнява, че става дума за селищата Дерилове и Майске (Дерилово и Майское на руски) в Донецка област и Степове (Степовое) в съседната Днепропетровска област.

По данни на руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, през изтеклото денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила 2 изстреляни от силите на Киев управляеми авиационни бомби и 131 украински дрона.

Осем дрона са били свалени над Астраханска област. На места при падането на отломките са възникнали пожари, съобщи в "Телеграм" губернаторът Игор Бабушкин. Той каза, че пострадали няма, но предупреди местните жители да не се приближават към евентуални отломки, а да сигнализират на службите за спешна помощ.

Руските сили постепенно печелят територия в ожесточените сражения в опустошените райони на източната част на Украйна. Според руското министерство на отбраната, от началото на годината Москва е завзела около 0,8% от общата площ на Украйна, отбелязва АФП.

Украйна също така съобщи, че един човек е бил убит тази нощ и 12 други са били ранени при руски бомбардировки в югоизточната украинска Херсонска област. Друг удар е повредил железопътни линии в съседната Одеска област, добави Киев.

Москва от своя страна заяви, че нефтопреработвателният завод в руската Чувашка област е преустановил дейността си след удар с украински дрон зад фронтовата линия.

В отговор на руските атаки Украйна редовно нанася удари по руски военни и енергийни обекти, включително нефтопреработвателни заводи. Ддипломатическите опити да се сложи край на конфликта, който вече наближава четвъртата си година, се провалиха, а американският президент Доналд Тръмп намекна, че Украйна може да успее да си върне цялата територия от Русия, която заяви решимостта си да продължи офанзивата, припомня АФП.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Русия Украйна Война Военни действия Дронове Превзети територии Източна Украйна Руско министерство на отбраната Украински удари в Русия Цивилни жертви Енергийна инфраструктура
Последвайте ни

По темата

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

pariteni.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 3 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 3 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база

Свят Преди 1 час

След няколко дни в датската столица ще се състои европейска среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

България Преди 1 час

Националният осигурителен институт вече провежда разяснителна кампания

.

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Любопитно Преди 4 часа

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Любопитно Преди 5 часа

Подробности четете в следващите редове

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Свят Преди 5 часа

На бившия президент на Сирия са повдигнати обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода

<p>Дронове бяха забелязани&nbsp;над най-голямата датска военна база</p>

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Свят Преди 6 часа

База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", което за кратко беше затворено

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Любопитно Преди 6 часа

"Изключително съм горд с финала, момчетата издържаха на напрежението", заяви бившата звезда на националите по волейбол

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Любопитно Преди 6 часа

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

<p>Йотова се включи в задочния сблъсък Радев - Борисов</p>

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

България Преди 6 часа

Вицепрезидентът отговори на изказване на лидера на ГЕРБ, което той направи в Панагюрище

<p>Мощна&nbsp;буря удари Филипините, броят на жертвите расте</p>

Расте броят на жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Свят Преди 7 часа

Стихията се е насочила към Виетнам

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Свят Преди 7 часа

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 7 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Любопитно Преди 8 часа

Родните национали победиха Чехия с 3:1 гейма

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

България Преди 8 часа

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 9 часа

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

Всичко от днес

От мрежата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

А в събота вечер всички правят секс

Edna.bg

Какво казват таро картите за Big Brother участниците?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - ЦСКА, стартовите 11

Gong.bg

Галерия: Атлетико Мадрид - Реал Мадрид

Gong.bg

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Nova.bg

Няма задължение за подаване на нови декларации за такса „Битови отпадъци“, съобщиха от Столична община

Nova.bg