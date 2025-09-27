Любопитно

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

27 септември 2025, 14:59
Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат
Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол
Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)
Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”
Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи
Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши
Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)

Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)
От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ

От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ

В ълнуващо лайв студио на Big Brother от 21:00 часа по NOVA ще определи кой ще е първият изгонен съквартирант от сезон 2025. За вота на зрителите се борят вайръл TikTok тираджията Калин Борисов, бившият поп фолк певец с крайни виждания за различните Мути Мутиев и студентката по фармация Мина Стоянова. Те могат да бъдат подкрепени с положителен вот в приложението NOVA PLAY.

Тази вечер Big Brother ще открехне вратата към ревностно пазени тайни и съмнения на съквартирантите. Изгоненият участник ще седне на стола в студиото на Голямата Сестра срещу водещата Елена Сергова, за да отговори на всички въпроси, за които се питат зрителите.

В специален коментарен епизод на “Голямата сестра” ромските перли на YouTube Яница, Грозденка и таро гадателката Трейси обсъждат най-интересните теми преди тазвечерното излъчване на живо.

Прекали ли Мути с действията си? Ще загуби ли Калин лидерските си позиции в Къщата? Ще се спаси ли номинираната Мина? И какво вещаят звездите и таро арканите за любовта в Къщата? Гледайте епизода в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В студиото на Big Brother специални гости ще бъдат панелистът от “На Кафе” Георги Блажев, моделът Олга Модева, онлайн сензацията Филип от Бричка и психоложката Яна Вълчанова. Кой ще е първият напуснал Big Brother?

Гледайте лайв епизода на Big Brother тази вечер от 21:00 ч. по NOVA. Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Последвайте ни
Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

pariteni.bg
Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Любопитно Преди 15 минути

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Любопитно Преди 1 час

Подробности четете в следващите редове

<p>Мощна&nbsp;буря удари Филипините, броят на жертвите расте</p>

Расте броят на жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Свят Преди 3 часа

Стихията се е насочила към Виетнам

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Свят Преди 3 часа

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 3 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

България Преди 4 часа

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 5 часа

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 5 часа

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

<p>Борисов: Радев се превърна в партиен лидер</p>

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

България Преди 5 часа

Лидерът на ГЕРБ коментира обвиненията на държавния глава, че уж не пускал министри на мероприятия с участието на президента

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Свят Преди 5 часа

Причината - връщането на санкциите на ООН

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

България Преди 6 часа

Певецът настоява, че законът не е нарушен, но признава, че са дали лош пример

<p>&quot;Те&nbsp;били жестоко бити и принуждавани да се отрекат от вярата си&quot;</p>

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Любопитно Преди 7 часа

Той живял по времето на император Диоклетиан

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 7 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

България Преди 7 часа

Форумът ще продължи два дни

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 8 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Свят Преди 8 часа

Бъдещето на страната се следи много внимателно в целия континент

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

ТЕСТ: Ако си горд българин, ще го решиш

Edna.bg

Как да не харчим за храна повече, отколкото е необходимо

Edna.bg

Финалът между България и Италия на Световното по волейбол на голям екран на стадион "Юнак"

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в 10-и кръг на Mr Bit Втора лига

Gong.bg

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол

Nova.bg