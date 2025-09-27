Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

А сата Шакур, член на Черната освободителна армия и бегълка, за чиято глава е обявена награда от 2 милиона долара от ФБР, почина в Хавана, където беше получила политическо убежище от Фидел Кастро, съобщи кубинското външно министерство в петък, съобщи CNN.

Според краткото съобщение, Шакур, известна още като Джоан Чесимар, е починала в четвъртък от „здравословни проблеми и напреднала възраст“.

Шакур, която беше и кръстница и доведена леля на убития рапър Тупак Шакур, беше на 78 години.

Открита поддръжница на въоръжената революция в Съединените щати, Шакур беше осъдена за ролята си в престрелката през 1973 г. на магистралата в Ню Джърси, при която беше убит щатски полицай. Самата Шакур беше ранена при престрелката и твърдеше, че ФБР я е набелязало за убийство като част от широко разпространена кампания срещу чернокожи войнствени организации през 60-те и 70-те години на миналия век.

Докато излежаваше доживотна присъда за убийството на държавния полицай Вернер Фьорстер, Шакур избяга от затвора в Ню Джърси през 1979 г. и започна живота си в бягство.

Тя се появи отново през 1984 г. в Куба, където тогавашният кубински лидер Фидел Кастро ѝ предостави политическо убежище. Докато живееше в Куба, Шакур пишеше книги, появяваше се в документален филм и се подиграваше на опитите на САЩ да я принудят да я екстрадират.

През 2013 г. ФБР обяви Шакур за първата жена в списъка си с най-издирваните терористи и, заедно с прокурора на щата Ню Джърси, увеличи наградата за залавянето ѝ на 2 милиона долара.

Нейното убежище на управлявания от комунисти остров сред шепа други американски бегълци от правосъдието даде повод за антикастровски активисти, които твърдяха, че Куба трябва да остане в списъка на Държавния департамент на САЩ със страни, спонсориращи държавен тероризъм.