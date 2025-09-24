България

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Малките модулни реактори (SMR) са нова технология, която може да осигури дългосрочна стабилност

24 септември 2025, 18:36
Б ългарското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни ядрени реактори в България. Това стана ясно след срещата на министър-председателя Росен Желязков с главния корпоративен директор Роджър Мартела на General Electric Vernova.

Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още министърът на енергетиката Жечо Станков,  изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов и народни представители.

Източник: МС

По време на срещата премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България. 

България договори стратегическо партньорствo за финансиране на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй"

Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ще подкрепи допълнително лидерството на България сред ядрените държави от Югоизточна Европа.

Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като нова технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност. 

Източник: МС

В хода на разговора министър-председателят Желязков изтъкна значителния опит на страната ни в експлоатацията на съществуващата си ядрена централа, както и регулаторен опит, обучена работна сила и образователни програми. 

До края на 2026 г. ще бъде подписан договорът за строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.

Източник: МС    
реактори АЕЦ Желязков
