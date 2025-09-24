Залужний: Русия и Украйна са в позиционна безизходица

Б ившият командващ Въоръжените сили на Украйна, а сега посланик във Великобритания Валерий Залужний коментира, че положението на фронта с Русия е позиционна безизходица от доста време.

Той поясни в "Дзеркало тижня", че това е така още преди опита за украинско контранастъпление през 2023 г. и последвалата операция в на украинската армия в руската Кутска област, предава "Фокус".

Според него спирането на контранастъплението е било обусловено от фактора "недостатъчност на сили и средства на частите, провеждащи настъпателните действия".

"За да се пробие такъв фронт на противника, беше необходимо да имаме решаващо преимущество в силите и средствата именно в участъка на пробива, както и да разполагаме с мобилни резерви, способни бързо да влязат в образувания пробив и да излязат в оперативното пространство, преди да пристигнат резервите на противника за контраатака или да бъде организирана нова линия на отбрана. За съжаление, по обективни и субективни причини, ние вече не можехме да създадем такова предимство преди самото настъпление", посочва Залужний.

Зеленски назначи официално Залужний за посланик

"Дълбокото преосмисляне на резултатите от лятното настъпление беше обусловено не само от реакцията на опита да се превърне такъв тежък елемент от войната в риалити шоу, където първо нашите планове по странен начин стигнаха до Русия, а след това ходът им беше коментиран онлайн от различни предсказатели и пророци, които впоследствие се оказаха под санкции или в неизвестност. Досега болезнено усещам провала на тези планове. Но най-важното е, че беше изключително необходимо да се извлекат поуки и незабавно да се промени стратегията. Стратегия, която би дала възможност да се оцелее в една напълно нова война", пояснява Залужний.

"Днес, анализирайки онези дни и изучавайки собствените си материали, аз отново и отново потвърждавам, че всъщност въоръжените сили и на Русия, и на Украйна наистина са стигнали до позиционна безизходица, подобна на тази, която е имало по време на Първата световна война. Фактически още от есента на 2022 г. именно в Донецката област военните действия вече постепенно придобиха позиционен характер", подчертава Залужний.

Според него сега, руснаците успяват да напредват благодарение на тактиката на изтласкване, давайки много жертви, но без пробиви. Последният опит за пробив на фронта е била украинската операция в Курска област.

Зеленски удостои Залужний със званието "Герой на Украйна"

"Разбира се, такива действия с ограничени цели, ако са оправдани, въпреки човешките загуби, могат да бъдат проведени. Практиката обаче показа, че в крайна сметка изолиран тактически пробив на тесен участък от фронта не носи необходимия успех на атакуващата страна. Отбраняващите се войски успяха да се възползват както от технологичните, така и от тактическите предимства и с времето не само не позволиха на тактическия пробив да прерасне в оперативен успех, но и впоследствие сами осъществиха тактическо напредване – също без оперативен успех. Цената на тези действия не ми известна, но е очевидно, че е била твърде висока", посочва Залужний.

"Обобщавайки посоченото по-горе, ще повторя, че в основата на позиционната безизходица лежи не само невъзможността за пробив на отбранителните линии, но и, което е най-важното, невъзможността за изпълнение на оперативните задачи, включително излизане в оперативното пространство", заключава Залужний.