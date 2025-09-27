Свят

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Това стана ясно, след като американски конгресмени от Демократическата партия публикуваха нова порция от тях

27 септември 2025, 16:54
Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

"Кой крещи смърт за Америка?": Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата
Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас
19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

М илиардерът Илон Мъск и братът на британския крал принц Андрю са посочени в документите по делото Джефри Епстийн. Това стана ясно, след като американски конгресмени от Демократическата партия публикуваха нова порция от съдебните документи, съобщи NOVA.

От тях се вижда, че Илон Мъск е бил поканен на частния остров на скандалния финансист през 2014-та. Не е ясно дали милиардерът е приел поканата. А принц Андрю е посочен като пътник на борда на самолет, който пътува от Ню Джърси към острова през 2000-та година.

Заедно с него е пътувала партньорката на Епстийн Гилейн Максуел. Шест години след смъртта на осъдения за педофилия Епстийн, аферата продължава да е актуална.

 

Източник: NOVA    
