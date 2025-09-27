Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

Г ригор Димитров и Ейса Гонсалес са заедно - този път на специално място, пише 24 Часа.

Най-добрият български тенисист в историята и мексиканската му приятелка са в Милано за седмицата на модата.

Точно в този град преди доста години Димитров бе забелязан да ходи след Мария Шарапова.

Междувременно бившият №3 в света обяви, че повече няма да работи с единия от треньорите си.

"След няколко години и сериозни постижения заедно Джейми Делгадо и аз решихме да се разделим като приятели. Желая му най-доброто в бъдещите приключения. Не крия колко съм развълнуван да започна отново след периода, който посветих изцяло на моето възстановяване. Надявам се скоро отново да играя", написа Димитров в социалните мрежи.

Той в момента на участва на турнири заради операцията на скъсан гръден мускул, която получи на "Уимбълдън". В екипа му (вероятно все още) е Дани Валверду, с когото спечели финалите на АТП в Лондон и записа рекордното си класиране в ранглистата през 2017 г.