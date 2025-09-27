Любопитно

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

"Изключително съм горд с финала, момчетата издържаха на напрежението", заяви бившата звезда на националите по волейбол

27 септември 2025, 13:08
Н яма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат. Изключително съм горд, че успяха да постигнат това, което аз не успях. Огромно браво за момчетата, че издържаха на напрежението заради цялата истерия около отбора. 

Това каза пред NOVA гордият баща на братята Александър и Симеон Николови - бившата звезда на националите по волейбол Владимир Николов минути след финала.

С победата в него "лъвовете" се класираха за големия финал на турнира във Филипините.

"Имах дълга и що-годе успешна кариера, но никога не съм играл на финал на Световно първенство. Големи поздравления за тях и за всички хора, които обичат волейбола в България. Преди заминаването не знаехме какво да очакваме, но знаехме, че сме в най-изравнената група и по-лесния поток. Очаквахме да видим как ще стартира отбора, но след като отпадна Бразилия вече започнах да мечтая, макар да ме беше страх. Ние сме най-младият отбор с голяма разлика от втория, играчите ни нямат никакъв опит. В крайна сметка опитът има значение. Играхме с отбор с по-скромни възможности от нашите, но вероятно заради напрежението от спортно-техническа гледна точка днес беше най-слабият ни мач. За този отбор тепърва ще се говори", добави Николов.

Владимир Николов е бронзов медалист от световното първенство 2006 г. в Япония. На Олимпиадата в Китай през 2008 г., заедно с Матей Казийски, е най-резултатният играч за българския отбор. 

През 2009 година е избран за капитан на националния отбор. През същата година е обявен за най-добър диагонал в света.

