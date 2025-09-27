Любопитно

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

27 септември 2025, 13:02
Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ
Източник: iStock

Д ори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане. Хроничната липса на сън може да доведе до инфаркт, съобщава Verywell Health.

Как сънят влияе на кръвното налягане

Списанието Sleep Medicine отбелязва, че сънят осигурява на тялото почивка за възстановяване и презареждане. По време на сън протичат циклични процеси, които възстановяват тъканите, укрепват имунната система и регулират хормоните, необходими за растежа и възстановяването.

За повечето възрастни, оптималното време за сън е 7 до 8 часа на ден. Ако редовно спите по-малко от 6 часа, рискът от високо кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и намалена концентрация се увеличава.

Ако спите по 6 часа на ден, това може да наруши жизненоважни функции. Една от тези функции е редовното нощно понижаване на кръвното налягане, което спомага за намаляване на натоварването на сърдечно-съдовата система, позволявайки ѝ да се възстанови.

С течение на времето липсата на сън може да допринесе за хипертония, както и за сериозни усложнения като инфаркт или инсулт.

Две основни причини за това състояние:

Нарушаване на циркадния ритъм . Кръвното налягане следва 24-часов цикъл на сън и бодърстване, наречен циркаден ритъм. През нощта тялото освобождава хормона мелатонин, който помага за предизвикване на сън, релаксация и разширяване на кръвоносните съдове.

Хормонален дисбаланс .

Липсата на сън води до нарушаване на баланса между мелатонина и хормона кортизол, което допринася за будността.

Списанието Sleep отбелязва, че честото лишаване от сън може да увеличи риска от хипертония почти четири пъти.

Други фактори, които повишават кръвното налягане

Центровете за контрол и превенция на заболяванията съобщават, че хроничната липса на сън може да допринесе за хипертония. Други фактори, които могат да увеличат уязвимостта, включват:

  • Затлъстяване
  • Възраст
  • Прием на сол
  • Намалена физическа активност
  • Висока консумация на алкохол
  • Пушене

Как да подобрим съня

Според Science Direct, основните компоненти на хигиената на съня включват:

  • Спазвайте режим на сън. Лягайте си и се събуждайте приблизително по едно и също време всеки ден, включително през уикендите.
  • Създаване на идеални условия за сън. Поддържайте стаята тиха, хладна и тъмна.
  • Избягвайте стимулация преди сън. Избягвайте кофеина и използването на електронни джаджи 30-60 минути преди лягане.
  • Релаксиращи ритуали. Четене на книга, вземане на топла вана, леко разтягане или слушане на успокояваща музика.

Трябва да посетите лекар, ако освен високо кръвно налягане, забележите някой от следните симптоми:

  • Трудност при заспиване
  • Редовно събуждане посред нощ
  • Силно хъркане или затруднено дишане през нощта
  • Събуждане сутрин с чувство на умора
  • Прекомерна сънливост през деня
Източник: rbc.ua    
Сънят Недоспиване Високо кръвно налягане Хипертония Сърдечно-съдови заболявания Инфаркт Хигиена на съня Циркаден ритъм Хормонален дисбаланс Затлъстяване
