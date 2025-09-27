"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

28 септември 2025 г. ще бъде завинаги запомняща се дата в българския спорт!

Националният мъжки волейболен отбор е на крачка от величие, готов да се изправи срещу настоящия световен шампион Италия във финала на Световното първенство по волейбол. Този момент не е само тест за физическите и техническите умения на играчите, но и за духа и решимостта на цяла нация, която ги подкрепя с вяра и надежда.

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

България, известна с богатата си волейболна история, отново е на картата на световния волейбол. След години на упорита работа, жертви и безкомпромисна отдаденост, отборът ни достигна до финала, където ще се изпита срещу един от най-силните съперници. Този път обаче, българите не са просто участници – те са претенденти за титлата.

Нека разгледаме основните играчи, които направиха това възможно:

Александър Николов

NIKO-LOVIN' THAT VICTORY 🤩



Aleksandar Nikolov is on a roll for Bulgaria, showcasing his volleyball prowess against Czechia in their 2025 FIVB Men's World Championship semifinal showdown! #MWCH2025 #Philippines2025 pic.twitter.com/yKwC5ES96k — One Sports (@OneSportsPHL) September 27, 2025

Позиция: Посрещач / основен реализатор

Визитка:

Роден през 2003 г., син на легендата Владимир Николов, Алекс вече е символ на новата вълна в българския волейбол. Висок 205 см, с впечатляваща физика и модерна техника, той е играч, който съчетава мощ, интелигентност и хладнокръвие.

На терена:

В това първенство именно Николов е най-натоварената фигура в състава. Той рядко напуска игрището, защото освен в атака е ценен и в посрещането, и в сервиса. Статистиката му е сред най-добрите в целия турнир – често завършва мачовете като топ реализатор за България.

Стил на игра:

Атака: мощен диагонален удар, но и умение да „реже“ блокадата с технични топки.

Сервис: плаващ или силов, често носи директни точки или поставя съперника под натиск.

Психика: дори на 21 години показва лидерски качества – когато напрежението е най-високо, иска топката и търси точката.

Във финала срещу Италия:

Николов ще бъде нашата основна „ракета“. Италианците отлично познават играта му от клубните шампионати, но ако той намери ритъма си, може да разклати най-стабилната защита. От неговото постоянство и вдъхновение зависи много дали България ще стигне до златото.

Личен щрих:

Млад, но вече с авторитет на международната сцена. В чуждите медии често го наричат „диамантът на България“. В родината е възприеман като надеждата, че поколението след Владо Николов, Пламен Константинов и Матей Казийски може отново да изведе „лъвовете“ на върха.

Симеон Николов

FINALS-BOUND SI BELLA 🥰



WATCH: Alas Pilipinas star Bella Belen shared another interaction with Moni Nikolov after Bulgaria secured their slot in the finals of the 2025 FIVB Men’s World Championship.



Follow #GMASports for more #FIVB updates. pic.twitter.com/39hvnrAKu4 — GMA Sports (@gmasportsph) September 27, 2025

Позиция: Разпределител

Визитка:

Тихият диригент на отбора е по-младият син на Владо Николов. Едва на 18 години Мони вече показва зрялост, която рядко се среща на тази позиция. Разпределителят рядко попада в светлината на прожекторите, но именно той е мозъкът на нашата игра.

LIKE FATHER, LIKE SONS! 🇧🇬



Aleksandar and Moni Nikolov carried Bulgaria to its first FIVB Men's World Championship Final in 55 years, drawing strength from the surprise appearance of their father, Vladimir Nikolov.#MWCH2025 #Philippines2025https://t.co/tB6IszY2xd pic.twitter.com/kzshaTbbF2 — One Sports (@OneSportsPHL) September 27, 2025

На терена:

През целия турнир Николов е почти неизменно в шестицата. От неговите решения зависи дали ще изненадаме съперника, или ще му дадем шанс да се подреди. Отличава се с хладнокръвие и бързи реакции, дори когато топката не идва перфектно.

Стил на игра:

Комбинации: обича да разнообразява и да търси центровете, когато противникът очаква топка към посрещачите.

Темпо: вкарва динамика и прави атаките по-трудни за предвиждане.

Контрол: запазва спокойствие в критичните разигравания.

Във финала срещу Италия:

Ще бъде ключов в битката на мозъци с италианския плеймейкър. Ако намери точния баланс между Николов, Атанасов и центровете, шансовете ни за златото нарастват значително.

Мартин Атанасов

Позиция: Посрещач

Визитка:

Един от най-опитните в иначе младия ни състав. Роден през 1996 г., той е лидер, който съчетава сила, техника и стабилно посрещане. Важна фигура и в националния, и в клубния волейбол.

На терена:

Атанасов играе огромен брой минути в турнира. Заедно с Александър Николов носят най-голямата тежест в атака. Често е този, който излиза на сервис при ключови моменти, а и умее да играе „мръсно“ – с къси топки и обиграване на блокадата.

Стил на игра:

Атака: мощна от зона 4, стабилна ръка в критични ситуации.

Посрещане: едно от най-сигурните в отбора – често поема трудните сервиси.

Опит: умее да вдигне духа на съотборниците.

Във финала срещу Италия:

Ще бъде вторият основен реализатор след Александър Николов. Ако италианците се фокусират върху Алекс, Атанасов е човекът, който може да обърне баланса.

Алекс Грозданов

The captain of Bulgaria 🇧🇬 and champion of Poland with @LukLublin Alex Grozdanov on a walk in 🇯🇵@hiroshima @volleyballworld @EwaMac1 pic.twitter.com/S921h5nSph — Ivailo Banchev (@BanchevIvailo) September 9, 2025

Позиция: Централен блокировач

Визитка:

Роден през 1998 г., висок 205 см, Грозданов е основната стена на България на мрежата. Централният ни блокировач вече има реноме на „заплаха“ за всеки противник.

На терена:

Играл е почти без смяна в повечето мачове. Изключително стабилен в блокадата, но и ефективен в бързите атаки през центъра. Носи спокойствие в отбора, защото рядко греши.

Стил на игра:

Блокада: чете добре играта, поставя ръцете си точно в правилната точка.

Атака: бързи комбинации със Симеон Николов – често изненадват съперниците.

Лидерство: без да шуми, дава пример с постоянство и сигурност.

Във финала срещу Италия:

Ще трябва да спре италианските диагонали. Ако успее да наложи присъствието си на мрежата, ще даде огромен бонус на нашата защита.

Аспарух Аспарухов

Ale kocur! 🤯 🔥 Mamy reprezentanta w finale mistrzostw świata na Filipinach! 🤯 😍 🇧🇬 Asparuh Asparuhov, bułgarski przyjmujący Ślepska Malow Suwałki, zdobył 10 punktów w zwycięskim półfinale z 🇨🇿 Czechami. Brawo, Asparuh! ❤️ Jesteśmy dumni! 💪🏻 #MWCH2025 #Philippines2025 pic.twitter.com/PIZDZXJYsd — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) September 27, 2025

Позиция: Посрещач

Визитка:

Роден през 2000 г., с ръст 202 см, Аспарухов е една от младите надежди, които вече се превърнаха в гръбнак на националния. В последните години се утвърди като стабилен посрещач, който може да носи точки и в трудни моменти.

На терена:

Играе почти без смяна — особено ценен с това, че съчетава атака и посрещане. Често е този, който държи отбора в дълги разигравания.

Стил на игра:

Посрещане: сигурен, поема тежките сервиси и пази стабилността на отбора.

Атака: не толкова експлозивен като Александър Николов, но умее да намира решения срещу блокадата.

Дисциплина: изпълнява точно указанията и рядко рискува излишно.

Във финала срещу Италия:

Ще бъде ключов в приемането на силния италиански сервис. Ако успее да задържи нивото, ще отвори път за по-ефективни атаки на Николов и Атанасов.

Илия Петков

Photos and videos don’t do justice how GOOD LOKING AND CHARISMATIC Iliya Petkov is 😭😭😭🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 pic.twitter.com/j1s3BFB1ns — serene petkova (@iliyacoded) September 17, 2025

Позиция: Централен блокировач

Визитка:

Роден през 1996 г., с богат опит на международната сцена. Със своите 205 см и атлетична фигура, Петков е партньорът на Грозданов в центъра и заедно оформят „стената“ на България.

На терена:

Трудно излиза от състава — треньорите му вярват заради стабилността и спокойствието му. Вкарва нужната тежест на мрежата и често спира най-силните атаки на съперника.

Стил на игра:

Блокада: отлично позициониране, чете намеренията на разпределителя.

Атака: бързи комбинации през центъра, особено ефективни при контраатака.

Присъствие: играч, който вдъхва увереност на съотборниците си.

Във финала срещу Италия:

Ще трябва да държи баланса на мрежата заедно с Грозданов. Двамата могат да наклонят везните, ако успеят да ограничат италианските нападатели.

Дамян Колев

Aww Levski Sofia actually posted about Damyan Kolev's inclusion in Bulgaria's NT - his seniors team debut 🥹



Please, he was literally one of our saviors in W3. How I wish he was included in the tournament sooner! pic.twitter.com/C6mmzxDlOc — sarah. 🇧🇬 (@matchaishi) July 22, 2025

Позиция: Либеро

Визитка:

Млад, но вече с категорична роля като основен либеро на България. Макар името му рядко да излиза в статистиките за точки, той е играчът с най-много докосвания на топката във всеки мач.

На терена:

Колев не слиза от игрището. Неговата работа е невидима за публиката, но решаваща за отбора – посрещане, защита, стабилизиране на трудните ситуации. В този турнир именно той често „вдига“ отбора, когато противникът започне да натиска със сервис.

Стил на игра:

Посрещане: стабилен, с минимален брой грешки.

Защита: бърз, с отличен усет къде ще падне топката.

Характер: спокоен, но с огромна концентрация – винаги на точното място.

Във финала срещу Италия:

Срещу мощния сервис на италианците именно Колев ще бъде нашият „щит“. От неговото спокойствие и точност ще зависи дали разпределителят ще има чиста топка за бързи комбинации.

Личен щрих:

Не търси слава и аплодисменти, но съотборниците му знаят, че без него атаката им не би имала шанс.