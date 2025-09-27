Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Д иета, богата на омега-3 мастни киселини, може да помогне за предпазване на децата от развитие на късогледство, сочат нови изследвания, пише Newsweek.

Проучването е изследвало повече от 1000 китайски деца на възраст от 6 до 8 години, като е привлякло участници от текущото проучване на детските очи в Хонконг.

Изследователите са проследили здравето на очите на децата и са анализирали диетите им чрез подробен въпросник за честотата на хранене, обхващащ 280 различни хранителни продукта, категоризирани в 10 групи.

Те включваха хляб, зърнени храни, тестени изделия, ориз и юфка, зеленчуци и бобови растения, плодове; меса, риба и яйца, мляко и други млечни продукти, напитки, закуски, включително дим сум, мазнини и масла, както и супи.

Приблизително 27,5% от изследваните деца са имали миопия или късогледство. Тези с по-висок хранителен прием на омега-3 мастни киселини – често срещани в рибеното масло – са имали по-нисък риск от състоянието, докато децата с най-висок прием на наситени мазнини – намиращи се в храни като масло, червено месо и палмово масло – са били по-склонни да проявяват признаци на разстройството.

Измерванията на аксиалната дължина (разстоянието от предната до задната част на окото, ключов маркер за прогресия на миопията) разкриха, че очите са най-дълги при деца с най-нисък прием на омега-3 мастни киселини и най-къси при тези с най-висок прием.

По подобен начин, мерките за рефракционна грешка са били най-тежки при деца, консумиращи най-малко омега-3.

Обратната тенденция се наблюдава сред тези с най-висока консумация на наситени мазнини. Никакви други хранителни вещества не са свързани с развитието на миопия.

Въпреки че изследването е наблюдателно и не може да докаже причинно-следствена връзка, авторите предполагат, че омега-3 мастните киселини могат да потиснат миопията, като усилят кръвния поток през хороидеята - съдов слой в окото, който доставя кислород и хранителни вещества - като по този начин предотвратяват кислородния дефицит в склерата, ключов фактор за появата на късогледство.

Разпространението на миопия се увеличава в световен мащаб и се очаква да засегне половината от световното население до 2050 г., като Източна Азия ще отбележи особено високи нива.

Смята се, че рисковите фактори включват прекомерно време пред екрана , ограничена активност на открито и генетична предразположеност.

„Това проучване предоставя доказателства при хора, че по-високият прием на омега-3 полиненаситени мастни киселини с храната е свързан с по-къса аксиална дължина и по-малко миопично пречупване, което подчертава омега-3 полиненаситените мастни киселини като потенциален защитен хранителен фактор срещу развитието на миопия“, пишат авторите в своята статия.