Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Титлата с 13.900 точки заслужи представителят на Казахстан Дмитрий Патанин

27 септември 2025, 20:21
Източник: БГНЕС

Б ългарската спортна гимнастика отново се изкачи на почетната стълбичка. Кевин Пенев спечели сребърен медал във финала на земя на Световната купа в Сомбатхей (Унгария), след като изигра стабилно съчетанието си, което беше оценено от съдиите с 13.600 точки.

Титлата с 13.900 точки заслужи представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, а бронзът остана за израелеца Артьом Долгопят – олимпийски шампион от Токио 2021 и вицешампион от Париж 2024, който този път получи 13.200 точки.

В женската надпревара Валентина Георгиева завърши пета във финала на прескок. Двукратната европейска вицешампионка и пета на Олимпиадата в Париж постигна общо 12.650 точки (13.100 за първи и 12.200 за втори прескок), които не ѝ достигнаха за медал.

Състезанията продължават и в неделя, когато във финала на прескок при мъжете ще видим опитния Еди Пенев, който влиза с пета по сила оценка от квалификациите. 

