Свят

Иран отхвърли искането на САЩ да предаде целия си обогатен уран

Санкциите, които бяха отменени със споразумението от 2015 г. трябва да влязат в сила тази нощ, освен ако не настъпи обрат

27 септември 2025, 16:17
Иран отхвърли искането на САЩ да предаде целия си обогатен уран
Източник: БТА

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ са поискали от Иран да им предаде "целите" си запаси от обогатен уран в замяна на тримесечно удължаване на спирането на санкциите, като определи това искане като "неприемливо", предаде Франс прес.

"Те искат да им предадем целия си обогатен уран", заяви Пезешкиан по държавната телевизия, преди да отлети за Техеран от Ню Йорк, където присъства на Общото събрание на ООН.

"След няколко месеца ще имат ново искане и ще кажат (отново), че искат да възстановят механизма за връщане на санкциите", добави иранският президент.

Санкциите, които бяха отменени със споразумението от 2015 г. трябва да влязат в сила тази нощ, освен ако не настъпи обрат, отбелязва АФП.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Последвайте ни

По темата

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 3 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 3 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

България Преди 1 час

Националният осигурителен институт вече провежда разяснителна кампания

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Свят Преди 2 часа

Това стана ясно, след като американски конгресмени от Демократическата партия публикуваха нова порция от тях

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Любопитно Преди 5 часа

Подробности четете в следващите редове

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Свят Преди 5 часа

На бившия президент на Сирия са повдигнати обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода

<p>Дронове бяха забелязани&nbsp;над най-голямата датска военна база</p>

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Свят Преди 6 часа

База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", което за кратко беше затворено

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Любопитно Преди 6 часа

"Изключително съм горд с финала, момчетата издържаха на напрежението", заяви бившата звезда на националите по волейбол

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Любопитно Преди 6 часа

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

<p>Йотова се включи в задочния сблъсък Радев - Борисов</p>

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

България Преди 6 часа

Вицепрезидентът отговори на изказване на лидера на ГЕРБ, което той направи в Панагюрище

<p>Мощна&nbsp;буря удари Филипините, броят на жертвите расте</p>

Расте броят на жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Свят Преди 7 часа

Стихията се е насочила към Виетнам

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Свят Преди 7 часа

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Любопитно Преди 7 часа

Преди 70 години Британската империя претендира за последното си парче територия

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 7 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Любопитно Преди 8 часа

Родните национали победиха Чехия с 3:1 гейма

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

България Преди 8 часа

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 9 часа

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

Всичко от днес

От мрежата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

А в събота вечер всички правят секс

Edna.bg

Какво казват таро картите за Big Brother участниците?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - ЦСКА, стартовите 11

Gong.bg

Галерия: Атлетико Мадрид - Реал Мадрид

Gong.bg

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Nova.bg

Няма задължение за подаване на нови декларации за такса „Битови отпадъци“, съобщиха от Столична община

Nova.bg