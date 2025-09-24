Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

К метът на македонската столица Скопие Данела Арсовска обвини лично премиера на РС Македония в умишлено унищожаване на града, предаде БГНЕС.

Повод за острата реакция на Арсовска бе изявлението на министър-председателя и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, че се „извинява за нейното издигане за кандидат за кмет на Скопие преди четири години“ от името на партията.

„В продължение на четири години твоите общински съветници не гласуваха за закупуването на нови автобуси, за безплатен градски транспорт, за нова система да почистване на отпадъците, те не гласуваха нищо, което бе интерес на гражданите, поради твоята лична суета“, каза Арсовска.

България изрази загриженост за действията на РСМ

Според нея общинските съветници от партията на премиера не са одобрили и закупуването на нови противопожарни коли и назначаването на пожарникари.

„И на края - ти твоята администрацията носите отговорност за над 60 деца, които пострадаха в Кочани. По този случай не правите нищо. Унищожаваш половината държава за да освободиш място за построяването на фотоволтаици“, заяви Данела Арсовска.

„Сега, и аз лично се извинявам на гражданите, че не съм знаела какво всъщност представляваш, а съм вярвала, че си почтен, че си професор и учен... Всеки ден пред очите ти стават убийства. Има убити жени, които отчаяно са търсили помощ от теб и вътрешния ти министър Тошковски. А какво ще кажеш за над 150 незаконни многоетажни сгради в квартал Чаир, които всеки момент могат да се срутят. Изчезвай и се скрий! Боклуците по улиците ще бъдат почистени за една седмица, защото на теб ти трябва успешен кмет и частни фирми вече са готови за това, но живота и здравето на невинните хора, за които ти носиш лично отговорност няма да ти изчистят съвестта ти“, добави Данела Арсовска.