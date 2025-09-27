Свят

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

27 септември 2025, 12:15
САЩ отнемат визата на колумбийския президент
Източник: AP/БТА

Д ържавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предадоха ДПА и "Ройтерс".

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа X.

В реч пред участниците в пропалестински протест пред централата на ООН в Манхатън, Петро призова за създаването на глобална въоръжена сила, чиято приоритетна задача да бъде освобождаването на палестинците. "Тази сила трябва да бъде по-голяма от тази на САЩ", добави той.

"Ето защо оттук, от Ню Йорк, призовавам всички войници от армията на САЩ да не насочват оръжията си към хората. Не се подчинявайте на заповедите на Тръмп. Подчинявайте се на заповедите на човечеството", подчерта Петро в изявление на испански.

Агенция "Ройтерс" отбелязва, че не е била в състояние да потвърди веднага дали Петро все още е в Ню Йорк. Засега неговата канцелария и външното министерство на Колумбия не са отговорили на исканията за коментар.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприе мерки срещу поддръжниците на палестинската кауза, докато страни като Франция, Великобритания, Австралия и Канада признават палестинската държава – ход, който разгневи Израел и неговия съюзник САЩ. Петро, първият ляв президент на Колумбия и твърд противник на войната на Израел в Газа, атакува Тръмп в речта си пред Общото събрание на ООН във вторник, като заяви, че американският лидер е "съучастник в геноцида" в Газа и призова за "наказателно преследване" за американските ракетни атаки срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в карибските води.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, в речта си пред Асамблеята вчера, осъди западните страни, подкрепили палестинската държавност, като ги обвини, че изпращат посланието, че "убиването на евреи се отплаща".

Израел започна войната си срещу "Хамас" след атака, проведена от палестинската въоръжена групировка на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Оттогава военната кампания на Израел в Газа е отнела живота на над 65 000 палестинци, според здравните власти в Газа, и е прогонила цялото население на тясната анклава. Множество експерти по правата на човека твърдят, че това се равнява на геноцид - обвинение, което Израел гневно отхвърля, като твърди, че води война за самоотбрана, припомня Ройтерс.

Освен това американският президент Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика, припомня ДПА.

В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Колумбия САЩ президент виза
Последвайте ни
Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Любопитно Преди 16 минути

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 52 минути

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Любопитно Преди 2 часа

"Изключително съм горд с финала, момчетата издържаха на напрежението", заяви бившата звезда на националите по волейбол

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Любопитно Преди 2 часа

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

<p>Йотова се включи в задочния сблъсък Радев - Борисов</p>

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

България Преди 2 часа

Вицепрезидентът отговори на изказване на лидера на ГЕРБ, което той направи в Панагюрище

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 3 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

България Преди 4 часа

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 5 часа

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

<p>Борисов: Радев се превърна в партиен лидер</p>

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

България Преди 5 часа

Лидерът на ГЕРБ коментира обвиненията на държавния глава, че уж не пускал министри на мероприятия с участието на президента

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Свят Преди 5 часа

Причината - връщането на санкциите на ООН

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

България Преди 6 часа

Певецът настоява, че законът не е нарушен, но признава, че са дали лош пример

<p>&quot;Те&nbsp;били жестоко бити и принуждавани да се отрекат от вярата си&quot;</p>

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Любопитно Преди 7 часа

Той живял по времето на император Диоклетиан

Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения

Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения

Свят Преди 7 часа

Трусът е регистриран в окръг Лунси, провинция Гансу

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 7 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

България Преди 7 часа

Форумът ще продължи два дни

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 8 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

ТЕСТ: Ако си горд българин, ще го решиш

Edna.bg

Как да не харчим за храна повече, отколкото е необходимо

Edna.bg

Финалът между България и Италия на Световното по волейбол на голям екран на стадион "Юнак"

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в 10-и кръг на Mr Bit Втора лига

Gong.bg

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол

Nova.bg