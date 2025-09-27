България

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал
Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

Температурите падат до 8 градуса в събота

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

И талия победи категорично Полша с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала на Световното по волейбол за мъже във Филипините и спечели място на финала, където ще се изправи срещу България, съобщи NOVA.

Полуфиналният мач беше повторение на финала на последното световно първенство през 2022 година, в който Италия спечели в четири гейма. Така Полша ще играе с Чехия за третото място на Мондиала.

За да стигнат до полуфиналите в събота и двата отбора записаха чисти победи в четвъртфиналите.

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Световните шампиони се наложиха над Белгия с 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) гейма и взеха реванш за поражението си от същия съперник в груповата фаза. "Адзурите" бяха изключително убедителни във всеки елемент на играта и не допуснаха да има интрига в нито една от трите части на срещата.

Във втория полуфинал от програмата за деня Полша надигра Турция с 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). И тук сценарият се оказа напълно сходен, като Полша взе убедително първия гейм.

Единствената разлика дойде във втората част, в чийто край турците стопиха изоставане от пет точки до само една, но така и не се стигна нито до равенство, а още по-малко и до обрат и изравняване на геймовете.

Вилфредо Леон бе най-резултатен за Полша с 13 точки, а Якуб Кохановски се отличи с 12. За Турция Адис Лагумджия приключи с 12 точки, а неговият брат Мирза Лагумджия остана с 9.

Източник: NOVA    
"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

Car Speed Show дава на народа шоу

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
