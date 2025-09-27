Любопитно

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

27 септември 2025, 15:35
Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол
В ече десет години efbet е генерален спонсор на Българската федерация по волейбол и Националните отбори на България – мъже и жени. Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво.

Днес Националните отбори носят името на своя генерален спонсор на фланелките си – символ на последователната подкрепа и на пътя, извървян заедно през последното десетилетие.

Историческото класиране на България за финал на Световното първенство по волейбол тази година е още едно доказателство за силата на този отбор и за устойчивото развитие на българския волейбол през последното десетилетие.

След победата срещу Чехия, efbet публикува в официалната си страница във Facebook послание към националния отбор:
 „Гордеем се и вярваме в златния край!“
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
