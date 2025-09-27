Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Свят

27 септември 2025, 13:45
Н еидентифицирани дронове са забелязани да летят над най-голямата военна база на Дания в петък вечер, съобщи датската полиция, цитирана от Франс прес.

"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база в Каруп", каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

Държави от ЕС, включително България: Изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет

Полицията си сътрудничи с армията в разследването на случая.

В авиобазата работят 3500 души, отбеляза ТАСС. Това е най-голямата военна база в Дания, в която се помещават всички вертолети на датските ВВС, Службата за наблюдение на въздушното пространство и Военновъздушната академия.

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", което за кратко беше затворено. Нито един полет не е засегнат, тъй като по това време не е имало планирани излитания и кацания, каза Скелсяер.

Дронове затвориха летище Олборг в Дания

В четвъртък министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че през последните дни страната ѝ е станала жертва на "хибридна атака", намеквайки за форма на неконвенционална война, отбеляза АФП.

Днешният инцидент бе регистриран седмица, след като Дания за пръв път обяви придобиването на високоточни оръжия за поразяване на далечни цели, като заяви, че Русия ще представлява заплаха "за години напред".

"Сериозна ескалация на напрежението": Песков реагира на изказванията за сваляне на руски самолети

Междувременно началниците на Генералните щабове на страните членки на НАТО се събраха в латвийската столица Рига днес, за да обсъдят последните извършени от Русия нарушения на въздушното пространство на страни от алианса, предаде ДПА.

"Днес изразяваме пълна и недвусмислена солидарност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено. Отговорът на алианса беше силен и ще продължи да се засилва", заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО. "Тези действия са ескалиращи и безразсъдни и Русия носи пълна отговорност за тях", добави той.

Той напомни за историческите събития от 25 септември 1939 г., когато съветски бомбардировач и разузнавателен самолет нарушиха въздушните пространства на Литва, Латвия и Естония, описвайки това като "начални сигнали за решимостта на Москва да наложи волята си".

"Днес този момент трябва да резонира с нас", добави Драгоне.

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

В обръщението си като домакин на срещата латвийският президент Едгарс Ринкевичс заяви, че "днес непосредственият приоритет очевидно е противовъздушната отбрана".

"Както вече съм заявявал, Русия продължава с модела на провокации, като последно безразсъдно наруши въздушното пространство на Полша и Естония", отбеляза той.

Ринкевичс призова за продължаване на твърдия отговор, който да превърне балтийското въздушно наблюдение в балтийска мисия за противовъздушна отбрана със съответните правила за действие.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
