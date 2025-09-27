Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

С ъд в Сирия издаде задочно заповед за арест на бившия президент на арабската република Башар Асад. Това съобщава ТАСС, като се позовава на съобщение на агенция SANA.

"Беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дераа през 2011 г.“, съобщава съдията.

Френски съд потвърди имунитета на Башар Асад, но може да бъде съден за военни престъпления

Според него това решение "отваря пътя за международно преследване".

На бившия президент на Сирия са повдигнати обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода.

Заповедта е издадена въз основа на иск, подаден от роднини на жертвите на събитията в Дераа, които се случиха през 2011 г.

През 2011 г. в провинция Дераа започнаха антиправителствени протести. По време на операциите по потушаване на въстанията в провинцията загинаха десетки хора. Протестите постепенно прераснаха във въоръжен конфликт, в хода на който страната стана уязвима за терористични групировки.

Дълго време едноименният административен център на провинцията и съседните населени места бяха под контрола на терористичната групировка "Джебхат ан-Нусра".