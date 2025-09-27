Свят

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

На бившия президент на Сирия са повдигнати обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода

27 септември 2025, 13:57
Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад
Източник: AP/БТА

С ъд в Сирия издаде задочно заповед за арест на бившия президент на арабската република Башар Асад. Това съобщава ТАСС, като се позовава на съобщение на агенция SANA.

"Беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дераа през 2011 г.“, съобщава съдията.

Френски съд потвърди имунитета на Башар Асад, но може да бъде съден за военни престъпления

Според него това решение "отваря пътя за международно преследване".

На бившия президент на Сирия са повдигнати обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода.

Заповедта е издадена въз основа на иск, подаден от роднини на жертвите на събитията в Дераа, които се случиха през 2011 г.

През 2011 г. в провинция Дераа започнаха антиправителствени протести. По време на операциите по потушаване на въстанията в провинцията загинаха десетки хора. Протестите постепенно прераснаха във въоръжен конфликт, в хода на който страната стана уязвима за терористични групировки.

Дълго време едноименният административен център на провинцията и съседните населени места бяха под контрола на терористичната групировка "Джебхат ан-Нусра".

Източник: Агенция "Фокус"    
Башар Асад заповед арест съд
Последвайте ни

По темата

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

pariteni.bg
Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Любопитно Преди 16 минути

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 52 минути

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Любопитно Преди 2 часа

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

<p>Йотова се включи в задочния сблъсък Радев - Борисов</p>

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

България Преди 2 часа

Вицепрезидентът отговори на изказване на лидера на ГЕРБ, което той направи в Панагюрище

<p>Мощна&nbsp;буря удари Филипините, броят на жертвите расте</p>

Расте броят на жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Свят Преди 3 часа

Стихията се е насочила към Виетнам

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Свят Преди 3 часа

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 3 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

България Преди 4 часа

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 5 часа

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 5 часа

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

<p>Борисов: Радев се превърна в партиен лидер</p>

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

България Преди 5 часа

Лидерът на ГЕРБ коментира обвиненията на държавния глава, че уж не пускал министри на мероприятия с участието на президента

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Свят Преди 5 часа

Причината - връщането на санкциите на ООН

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

България Преди 6 часа

Певецът настоява, че законът не е нарушен, но признава, че са дали лош пример

<p>&quot;Те&nbsp;били жестоко бити и принуждавани да се отрекат от вярата си&quot;</p>

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Любопитно Преди 7 часа

Той живял по времето на император Диоклетиан

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 7 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 8 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

ТЕСТ: Ако си горд българин, ще го решиш

Edna.bg

Как да не харчим за храна повече, отколкото е необходимо

Edna.bg

Финалът между България и Италия на Световното по волейбол на голям екран на стадион "Юнак"

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в 10-и кръг на Mr Bit Втора лига

Gong.bg

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол

Nova.bg